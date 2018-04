Hurum brannvesen og Forsvarets forskningsinstitutt går nå ut med en advarsel, etter at brannvesenet har fått inn to ampuller med giftig innhold fra to forskjellige strender i Buskerud de siste ukene.

– Ikke plukk opp

Det er brannvesenet som advarer på sine Facebook-sider, der de skriver at ampullene stammer fra andre verdenskrig.

Tyskerne brukte da ampullene for å måle om det var stridsgass i bygninger, og utstyret ble gravd ned eller dumpet i havet da krigen tok slutt.​

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Ifølge FFI kan de forskjellige ampullene dukke opp på stranden, eller under gravearbeid.

Felles for alle er at man ikke skal plukke dem opp.

Brannsjef i Hurum, Nils Georg Nordskag, viser frem en av ampullene som er funnet langs norske strender. Foto: Hurum brannvesen

Innholdet i ampullene er nemlig giftig, selv om det er forskjellig grad av giftighet. De er merket med forskjellige farger og ringer, og er ikke helsefarlige så lenge de er intakte. De kan likevel være i dårlig forfatning etter så lang tid, og innholdet kan dermed lekke.

To grønne ringer

Brannvesenet oppfordrer også foreldre til å snakke med barna sine om ampullene, og ber alle som finner slike ampuller om å trekke seg vekk fra området og kontaktet politiet eller brannvesenet.

Den farligste av ampullene er merket med to grønne ringer rundt sylinderen, og inneholder ca 80 mg kaliumcyanid.



Stoffet gir øyeblikkelig lammelse av åndedrettsfunksjonen, og et inntak på 50 mg kan være dødelig.

Dersom det var mistanke om stridsgass under krigen, ble en ampull satt inn i en håndpumpe. Endene av plastampullene ble perforert og luften ble dratt gjennom ampullen. Dersom det var stridsmiddel i luften, endret det faste stoffet i ampullen farge, skriver FFI.