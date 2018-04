For to måneder siden ble årets seks Jakten på kjærligheten-bønder presentert.

En av dem var Simen Gjølberg (25) fra Kråkstad i Akershus, som er et kjent fjes for Jakten-fansen. Han var nemlig en av frierne som ble dumpet av Beatrice Fjell i forrige sesong.

I år fikk han muligheten til å finne kjærligheten på ny gjennom Jakten på kjærligheten – denne gangen som bonde.

Men nå avslører TV 2 at Simen ikke kommer til å være med videre i innspillingen av datingprogrammet.

25-åringen har nemlig funnet kjærligheten på egen hånd i løpet av den siste måneden.

– Jeg har møtt ei jente, så jeg har bestemt meg for å trekke meg fra Jakten. Det føles ikke riktig å være med videre når jeg har møtt ei jente som jeg begynner å få ganske sterke følelser for, sier Simen til TV 2.

Vi møter han på Aker Brygge i Oslo før han skal spille inn sitt siste innslag til årets Jakten-sesong, som kommer på TV 2 til høsten.

UTE AV JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN: Simen Gjølberg (25). Foto: Goran Jorganovich/TV 2

TV 2 tar han ut av programmet

Det er TV 2 som har bestemt at han ikke får være med videre i Jakten på kjærligheten.

– Simen er en strålende og sjarmerende fyr, og vi hadde gledet oss til å følge han videre. Men det ville ikke vært riktig å ha han med videre, og det ville ikke vært ærlig overfor frierne som har skrevet brev til han. Målet med programmet er å finne kjærligheten, og det har han jo gjort, så vi ønsker han lykke til, sier Kari Hansmark, som er prosjektleder for Jakten på kjærligheten i TV 2.

Bekymret

Simen forteller at han var bekymret for hvordan produksjonen og kanalen ville reagere på beskjeden om at han har funnet kjærligheten utenfor innspillingen.

– Jeg har vært litt stresset. Men vi har vært veldig samstemte hele veien. TV 2 skjønte raskt at det ikke ville vært riktig om de presset meg videre, og da de ikke ville ha meg med videre heller, så var det greit, sier han.

Prosjektleder Hansmark forteller at det ikke er enkelt å trekke noen ut av Jakten-innspillingen. Produksjonen og kanalen har hatt lange samtaler med Simen den siste måneden.

– Det er ingen enkel beslutning å ta, men nå går vi videre med fem flotte bønder. Dette vil ikke få noen konsekvenser for Jakten-sesongen som sendes på TV 2 til høsten, sier hun.

Brevrekord

TV 2 avslører samtidig at Simen fikk over 350 brev fra friere, som er ny rekord i Jakten på kjærligheten sine 15 sesonger.

Tidligere hadde Ruben Tunestveit Kengakaran fra 2015-sesongen rekorden i flest frierbrev, da han fikk omtrent 250 brev.

Simen hadde ikke forventet å slå den rekorden.

– Jeg er veldig overrasket og veldig ydmyk over det. Det er selvfølgelig veldig hyggelig å få så mange brev, sier Simen.

– Hva vil du si til de 350 damene som har skrevet brev til deg?

– Først og fremst vil jeg si takk, og at det var veldig hyggelig av dem å skrive til meg. Men det hadde ikke vært riktig for dem heller om jeg fortsatte videre i Jakten. Hodet mitt hadde vært et annet sted, og det hadde blitt helt feil, sier han.

FORELSKET: Jakten-bonden Simen Gjølberg (25) har funnet kjærligheten med Rakel. Foto: Unn Grethe Berge/TV 2

Møttes for en måned siden

Simen ønsker ikke å fortelle mye om sin utkårede, bortsett fra å dele et bilde og avsløre at navnet hennes er Rakel.

– Vi er ikke kjærester ennå, men vi finner ut av det sammen, sier han.

De to møtte hverandre for litt over en måned siden, da de var ute og spiste på samme restaurant.

– Da jeg så henne, så klarte jeg ikke å tenke helt klart. Jeg gikk bort og begynte å prate med henne, sier Simen om det første møtet.

Første del av årets Jakten-sesong, hvor de seks bøndene presenterer seg selv, ble spilt inn i februar. Fristen for å sende inn brev til årets friere gikk ut tidligere i april, og andre del av sesongen skal spilles inn i løpet av sommeren.​

Forelsket

Det tok ikke lang tid før Simen visste at han ville avslutte Jakten-innspillingen for å satse på Rakel.

– Det var etter at vi hadde vært sammen et par ganger. Det var ikke et så veldig vanskelig valg. Jeg har ikke vært i tvil om valget, sier han.

I presentasjonsprogrammet av årets Jakten-sesong, sa Simen at han aldri har vært forelsket tidligere. Nå har han derimot kjent på de boblende følelsene for første gang.

– Jeg føler at jeg er forelsket nå. Jeg er ikke så veldig god på å sette ord på hva jeg føler, men jeg tror jeg er forelsket. Jeg kjenner på det, sier han.

Det var flere ting som fikk han til å falle for Rakel:

– Hun er seg selv, tør å prøve nye ting, og hun irettesetter meg litt. Jeg synes hun er morsom, og vi har det gøy sammen. Vi passer godt sammen, sier Simen, som kommer fra en gård i Kråkstad i Akershus som driver med korndrift.

25-åringen skal snart overta odelsgården, og nå jobber han som veiplanlegger i Veivesenet.

Første frieren som vender tilbake

Simen dukket først opp i Jakten på kjærligheten i 2017, da han var en av frierne til Beatrice Fjell fra Bærum. Simen ble vraket som siste frier og endte som Beatrices andrevalg.

Året etter vendte han altså tilbake til TV 2-programmet som Jakten-bonde. Dette var første gang en tidligere deltaker vendte tilbake for en ny sesong av Jakten av kjærligheten.

Årets Jakten-bønder

Dette blir den 15. sesongen av Jakten på kjærligheten, og de fem andre bøndene i jubileumssesongen er Gudrun Austli (38), Janne Øiestad (50), Kristoffer Heldal (30), Ola Einar Hovrud (50) og Bjørn Hammer (30).

De fire bøndene som får flest frierbrev, får TV-seerne følge videre i årets sesong. Hvem de fire heldige er, blir avslørt i høstens første episode av programmet.

BØNDENE: Øverst fra venstre Ola Einar Hovrud, Kristoffer Heldal og Bjørn Hammer. Nederst fra venstre Gudrun Austli, programleder Gunhild Dahlberg og Janne Øiestad. Foto: Øyvind Ganesh/TV2.

Nylig ble det kjent at Gunhild Dahlberg (42) blir ny programleder for Jakten på kjærligheten.

Katarina Flatland (28), som har ledet programmet siden 2014, hoppet av hallveis inn i årets sesong. Hun skal istedenfor lede Idol på TV 2 til høsten.

​Jakten på kjærligheten er tilbake på TV 2 og TV 2 Sumo i høst.

.