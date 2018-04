Merseyside-politiet bekrefter torsdag formiddag at to italienske menn er siktet etter at den 53-årige Liverpool-supporteren Sean Cox ble alvorlig skadet da han ble angrepet utenfor Anfield før kampen mellom Liverpool og Roma.

Kjemper fremdeles for livet

Filippo Lombardi (20) er siktet for voldelig oppførsel og alvorlig legemsbeskadigelse. Daniele Sciusco (29) er siktet for voldelig oppførsel. Det skriver Merseyside-politiet i en pressemelding.

De to italienerne er blitt holdt i varetekt frem til de skal møte i retten torsdag.

Situasjonen for den skadede Liverpool-supporteren er fremdeles kritisk. Trebarnsfaren dro fra Nord-Irland for å få med seg kampen og ligger nå på sykehus i Liverpool der han fremdeles blir behandlet for de alvorlige skadene. Cox skal ha blitt påført store skader mot hodet etter angrepet fra noen av de tilreisende Roma-tilhengerne.

Ifølge politiet har vitner meldt om at offeret ble slått med et belte og deretter falt i bakken. Hammere skal også ha vært sett på stedet. Ifølge flere britiske medier var det omkring 80 Roma-tilhengere som løp mot puben der Liverpool-fans oppholdt seg.

– Bragte skam over klubben

Liverpool fordømte angrepet, og onsdag gikk også Roma offentlig ut og beklaget oppføreselen til bråkmakerne.

– Roma fordømmer på det sterkeste oppførselen til en liten del av de tilreisende supporterne. De bragte skam over klubben og de mange supporterne som oppførte seg bra. Det er ikke rom for denne type avskyelig oppførsel i fotball, og klubben samarbeider nå med Liverpool, Uefa og myndighetene. Våre tanker og bønner er med den 53 år gamle Liverpool-supporteren som er på sykehus, skrev klubben i en pressemelding.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson sier at Cox er i tankene til spillerne etter det grusomme angrepet.

– Han kom hit for å se en fotballkamp og støtte laget vårt. Det eneste resultatet som betyr noe nå er at han blir bra og kan dra hjem til familien og sine kjære, skriver Henderson.

Vil hedre supporteren

En innsamlingsaksjon på gofundme.com er opprettet for å hjelpe med å dekke legekostnader og opphold for familien mens Cox er innlagt på sykehus. Torsdag formiddag var den innsamlede summen på i overkant av 252 000 kroner.

The Irish Mirror skriver at Liverpool ønsker å hedre Cox før returkampen i Roma onsdag neste uke med å henge opp en trøye fra breddeklubben han er involvert i blant spillernes drakter i garderoben.

En annen italiener, 28 år gamle Edoardo Ranalli, er også siktet av politiet for å ha kastet mynter ut på banen underveis i kampen, skriver Merseyside-politiet.