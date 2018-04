Det er drøyt to måneder til sommerens vakreste sykkeleventyr i Frankrike. Den 105. utgaven av Tour de France begynner først 7. juli for ikke å krasje med fotball-VM i Russland. Rittet inneholder blant annet en tøff brosteinsetappe, målgang på Alpe d'Huez og en potensielt svært avgjørende lagtempoetappe.

Det er med andre ord mye å glede seg til. Sett med norske øyne kan det også bli en svært spennende Tour. Både i 1991 og 2016 deltok fire nordmenn i rittet. Dette året tror TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad på ny rekord.

– Jeg mener det er realistisk med fem nordmenn i Tour de France. Vi tar gjerne seks og sju også, sier han.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er selvskrevne dersom de ikke blir rammet av skader eller sykdom. I tillegg mener Kaggestad at Sven Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking og Sindre Lunke har gode muligheter for å bli tatt ut til rittet.

Spent på Kristoff

​Kaggestad mener det er norske vinnermuligheter på seks av de ni første etappene. Da må Kristoff og Boasson Hagen vise seg fra en annen side enn de har gjort så langt denne sesongen. Kristoffs beholdning er etappeseire i Oman og Abu Dhabi, i tillegg til en sterk 4. plass i Milano-Sanremo. Boasson Hagens beste resultat er 4. plassen i Dwars door Vlaanderen.

– Det blir spennende å se hvordan de er nå som de har restituert seg etter klassiker-sesongen. Vi får se Kristoff i Frankfurt 1. mai. Jeg synes Bystrøm har kjørt bra denne sesongen. Det virker som han er sterkere enn i fjor, sier han.

Kristoffs trener Stein Ørn mener man ikke kan forvente for mye av Kristoff i Frankfurt.

– Han er frisk og rask, men Frankfurt er laget slik at han ikke skal vinne. Det er lagt inn noen ekstra bakker. Kristoff har vunnet tre år på rad, men vi har ikke noen spesielle ambisjoner for årets Frankfurt-ritt, sier Ørn.

Resultatene i vårklassikerne har ikke vært mye å juble for, men Kristoff har heller ikke fått spesielt god hjelp fra laget. Ofte har nordmannen vært isolert og har måttet bruke kreftene sine på å finne gode posisjoner i feltet. I Katjusja var han trygg på lagkameratene sine, men den samme tryggheten har vært vanskelig å spore i UAE. Lagkamerat Bystrøm var heller ikke nådig i sin karakteristikk av UAE før Flandern rundt. Han ga laget terningkast to eller tre.

Ørn erkjenner at Kristoff må levere resultater for å få et best mulig lag rundt seg til Tour de France.

– Han har vært gjennom treningsprogrammet og har ikke vært skadet eller syk. Han ligger i området der han har vært før på denne tiden. Alex er i Tour de France-gjengen, men hvordan han kjører i de neste rittene vil ha litt å si for hvordan de bygger opp laget. Det er viktig at han leverer resultater, men Alex er ekstremt fokusert på det han kan gjøre noe med. Han er streng mot seg selv og vet hvilken jobb som må gjøres, sier Ørn.

– Ligger godt an

Lunke valgte å følge Warren Barguil til Fortuneo-Oscaro etter fjorårets sesong. Det gjør at deltakelse i Tour de France er sannsynlig.

– Han er opplagt en betrodd mann i det laget. Det er mange gode ryttere på Fortuneo-laget, men han er en solid hjelperytter. Måten han hjalp Tom Dumoulin på i Giroen i fjor hjelper nok også. Barguil bestemmer det meste i laget, så Lunke er en aktuell kandidat. Han tåler mye juling og er ganske god i kupert terreng, analyserer Kaggestad.



Eiking har slitt med sykdom den siste tiden og bruker for øyeblikket Tour de Romandie til å komme i form. Kaggestad føler seg trygg på at Eiking kommer i form tidsnok.

– Han er i utgangspunktet tiltenkt en rolle som hjelperytter for Guillaume Martin i Tour de France. Det blir interessant å se hvordan Wanty-laget vurderer Eikings sterke og svake sider i en eventuell hjelperytter-rolle for Martin. Det er mange gode ryttere på Wanty-laget, så det er ikke selvsagt at han får kjøre Tour de France. Men han ligger godt an.

Vegard Stake Laengen er foreløpig ikke på Kaggestads liste over potensielle Tour-deltakere. Laengen skal hjelpe lagkaptein Fabio Aru i Giro d'Italia. Laengen viste imponerende form i Tour of The Alps da han hjalp Aru til en 6. plass sammenlagt. Giroen starter om åtte dager i Jerusalem.

– Laengen har markert seg bra og tåler mye belastning. Spørsmålet er hva det laget gjør i Tour de France. Jeg tviler på at Laengen skal kjøre både Giroen og Tour de France, sier han.

I Tour de France vil iren Dan Martin være UAEs kaptein. Trolig vil han få med seg 3-4 hjelperyttere, mens resten skal hjelpe Kristoff i spurtene. Det er foreløpig uvisst om Aru deltar i Tour de France. Men en tøff Giro i beina vil Aru spille annenfiolin i starten av treukersrittet. Martin vil trolig også få med seg ryttere som Rui Costa, John Darwin Atapuma og Rory Sutherland om man skal tolke rittprogrammet til UAE-rytterne.