Det kinesiske markedet blir stadig viktigere for verdens bilprodusenter. Det gjelder også for de som driver med dyre og eksklusive biler. Antallet rike kinesere har vokst kraftig de siste årene – de er dermed også en svært viktig kjøpegruppe for luksusbiler.

Samtidig er definisjonen av hva som er luksus på mange områder temmelig forskjellig i Kina, sammenlignet med Europa og USA. Og det må bilprodusentene naturligvis tilpasse seg.

Øst møter vest

Når Mercedes-Maybach nå viser et nytt luksuskonsept på bilutstillingen i Beijing, er det ikke vanskelig å se at det er skreddersydd det kinesiske markedet. Her har de nemlig kommet opp med noe såpass spesielt som en diger "offroad-sedan", naturligvis spekket med all tenkelig luksus.

Her har vi et godt eksempel på "øst møter vest". SUV-er har i flere år vært det hotteste i vår del av verden. I Kina er det fortsatt mer status med sedan, og da helst så stor sedan som mulig. Det er ikke tilfeldig at mange storbiler selges i XXL-utgaver i Kina.

Denne fronten kommer vi til å få se mer av på kommende modeller fra Mercedes-Maybach.

Voldsomme dimensjoner

Har du kommet deg opp og frem i livet i Kina, er baksetet i en diger sedan det naturlige stedet å sitte, mens du blir kjørt rundt av en sjåfør.

Baksetet vil bli et godt sted å være!

Mercedes-Maybach tar altså dette et hakk videre. Konseptbilen Vision Ultimate Luxury er enkelt sagt en kombinasjon av SUV-understell og sedankarosseri. Den høybygde bilen skal ha god fremkommelig og sluke dårlig veistandard, samtidig som hovedpersonen i baksetet skal ha det maksimalt komfortabelt.

Det gjenspeiler seg også i plassen. Bilen er voldsomme 5,26 meter lang og godt over 2 meter bred. Det betyr at den for eksempel er betydelig større enn den digre SUV-en GLS som i dag troner øverst i SUV-utvalget fra Mercedes.

Meget spesiell hekk, med todelt bakrute.

WOW – for en bil!

Luksus-SUV i 2019

Innvendig er det mykt, mykt skinn, ekte treverk og detaljer i gull som gjelder. Konseptbilen har elektrisk drivlinje, med en motor for hvert hjul.

Det er tvilsomt at dette konseptet noen gang kommer i produksjon. Dette er mer et utstillingsvindu for Mercedes og deres satsing på undermerket Maybach. Men det er ventet at de vil ta med seg flrere elementer fra dette, over i en ny luksus-SUV.

Den skal baseres på neste utgave av nettopp Mercedes GLS, men få en rekke oppgraderinger i forhold til den. Målsetningen er at nykommeren skal kunne ta opp kampen mot biler som Range Rover, Porsche Cayenne og Bentley Bentayga. Den første SUV-en fra Mercedes-Maybach er ventet å være klar for lansering til neste år.

Slett ikke dårlige arbeidsforhold for sjåføren her.

