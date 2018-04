Torsdag morgen startet en alvorlig sak i sal 328 i Oslo tingrett. En 26 år gammel mann er tiltalt for voldtekt og drapsforsøk mot en kvinne i en leilighet i Oslo i desember 2015.

Kvinnen, som er i 20-årene, hadde tatt mannen med seg hjem fra byen. I leiligheten på Oslos vestkant ble den tiltalte sint og voldelig, ifølge tiltalen. Boligen er på cirka 15 kvadratmeter og ligger i en høyblokk.

Først skal 26-åringen ha voldtatt henne flere ganger. Deretter skal tiltalte ha tatt opp en kniv og stukket henne en rekke ganger i hodet og halsen. Kvinnen klarte å beskytte seg med hendene før hun rømte ut i oppgangen og inn til en nabo. Naboen, som bor i etasjen under, fikk varslet politiet som pågrep mannen.

Den siste tiden har han bodd på psykiatrisk sykehus.

Påtalemyndigheten vil begjære at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern – ikke til fengsel. Det er nå opp til retten å vurdere om de er enige i den konklusjonen.

Klikket i retten

Siden 2007 er mannen domfelt ni ganger. Da 26-åringen skulle møte i retten torsdag morgen, advarte mannens forsvarer Bjørn Aksel Henriksen mot at tiltalte kanskje ikke ville klare å være til stede i hele den ti dager lange rettssaken.

Som vanlig i alle straffesaker, begynte statsadvokaten med å lese opp tiltalebeslutningen for retten. Etter hver post må den tiltalte svare på om han erkjenner straffskyld eller ikke.

Etter først å ha nektet straffskyld for voldtekt og drapsforsøk, leste statsadvokat Johan Øverberg de øvrige tiltalepunktene. Et av punktene handler om at 26-åringen skal ha truet med å drepe sin tidligere samboer.

Da dette tiltalepunktet ble lest opp, svartnet det for mannen.

Basketak foran dommerne

Han reiste seg brått opp og marsjerte mot en av de to vaktene som befant seg i sal 329. Den ene vakten var politibetjent, den andre var arrestforvarer.

Politibetjenten gikk 26-åringen i møte og ropte navnet hans. Mannen angrep vaktene, blant annet ved å føre et kne mot låret eller underlivet til en av dem.

Etter et kort basketak, foran dommere, sakkyndige og advokater, havnet de to vaktene og den tiltalte på gulvet. Det ble påkalt forsterkninger, og etter kort tid kom flere uniformerte politibetjenter inn i salen. De fikk lagt mannen i jern, ført ham ut og ned i en av cellene på tinghuset.

Etter en kort pause, ble det slått fast at mannen ikke ville være i stand til å være til stede resten av rettsdagen torsdag. Det er uklart om han vil være til stede i resten av saken.

Skremt over opptrinnet

Kvinnen som er fornærmet i saken satt få meter fra tiltalte da han klikket i rettsalen. Hun ble svært skremt over opptrinnet og valgte selv å forlate salen i en kort periode.

I tillegg til voldtekt og drapsforsøk, er 26-åringen tiltalt for en hel rekke tilfeller av vold og trusler. Tiltalen mot ham er på hele fem sider.

Han skal blant annet ha sparket og slått flere politibetjenter og hevet varm kaffe i ansiktet til en fengselsbetjent.

Flere har også mottatt alvorlige trusler fra mannen.

26-åringen nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene.