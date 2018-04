En av værforskjellene mellom Øst- og Vestlandet, er når på året det lyner og tordner.

På Vestlandet er det et vinterfenomen, på Østlandet lyner og tordner det mest om sommeren.

Det buldrer løs fordi luften er ustabil: Lommer av luft begynner å stige oppover.

I høyden avkjøles luften, slik at vanndampen går over til regn, snø og hagl. Dette frigir varme, som får luften til å stige enda høyere. Det dannes mer nedbør, og luften fortsetter å stige.

Det blåser altså oppover, samtidig som nedbøren trekker luft med seg nedover. Dette skaper turbulens, som lader opp skyene - til det smeller.

På Vestlandet er det mildt hav som lager torden. Om vinteren er vannet varmere enn land, og lavtrykkene som kommer inn mot kysten er ofte fulle av tordenbyger.

På Sør- og Østlandet er det solen som lager torden. Den varmer opp bakken, luften like over den begynner å stige oppover, og setter det hele i gang.

Østpå er altså tordenbyger om ettermiddagen et vårtegn, akkurat som blåveis.

LYN og torden akkurat nå Kart: Blitzortung Kart: Blitzortung

Tordenbyger i Sør-Norge

Nå braker det løs over Sør- og Østlandet. Kjølig luft rundt oss og mye sol har skylden.

– Skyene danner seg utover ettermiddagen, og det blir noen regnbyger, noen av dem med hagl og torden, forteller Storm-meteorolog Roar Inge Hansen.

Nedbørkartet viser godt hvordan bygene danner seg, forsvinner igjen, og danner seg på nytt. Sør- og Østlandet beholder dette været også fredag og lørdag.

NEDBØR frem til midnatt mandag

– Søndag og mandag glir det en svak høytrykksrygg inn over Sør-Norge. Det stabiliserer luften, og fra Stad og Dovre og sørover blir det fint vær, uten ettermiddagsbyger, forteller Hansen.

Det kan smelle litt på Vestlandet også i dag. Her er det torden som kommer inn fra havet som er årsaken.

– Vestlandet får skyet bygevær også fredag, men i morgen slipper vi unna torden, og kan få litt sol, sier Hansen.

Det holder seg kjølig i Sør-Norge fremover, og det er fortsatt fare for nattfrost i innlandet. Solen får temperaturen opp på dagtid, og finner du deg en lun plass kan du absolutt ha det behagelig.

– Gulsvik i Buskerud hadde 17,4 grader i går, og solen fikk temperaturen opp i 15-16 grader flere steder på Østlandet, forteller Hansen.

Bygevær i Midt-Norge også

Bygeværet på Vestlandet skyldes et lavtrykk i Norskehavet. Det har snudd vinden på vest, og det blåser byger inn over Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland også.

– I Nordland kommer nedbøren som snø over 300-500 meter, lenger sør ligger snøgrensen rundt 500-700 meter, forteller Hansen.

Midt-Norge blir liggende nord for høytrykket lørdag og søndag, og får noen byge inn i helgen også.

– Det blir heldigvis noen solgløtt mellom bygene, både i dag og i dagene fremover, sier Hansen.

Sur nordavind Nord-Norge

I Troms og Finnmark blåser det kaldt fra nordøst. Det fortsette det å gjøre inn i helgen, og temperaturen er på vei ned.

– Pålandsvinden tar med seg litt sludd og snø inn over land, men ikke store mengdene, sier Hansen.

Det kommer litt nedbør lørdag og søndag også, men været blir gradvis bedre utover søndag.

Søkkvåt start på mai i sør

Tirsdag er det 1. mai, og mange tar seg en fridag på mandag. Husk å pakke med regntøy dersom du reiser bort, langhelgen slutter vått i sør.

– Det kommer opp et lavtrykk fra sør, og fra sent mandag blåser det opp til kuling fra nordøst i Sør-Norge. Nedbøren når Sørlandet først, og brer seg så inn over Vest- og Østlandet, forteller Hansen.

Lavtrykket er såpass kjølig at nedbøren kommer som snø over 400-800 meter.

Nedbøren fortsetter inn i tirsdag, og skal du mellom øst og vest må du være forberedt på vinterføre, snøføyke, økende skredfare, og stengte og kolonnekjørte fjelloverganger.

Onsdag bedrer været seg på Sør- og Østlandet.

– Et nytt lavtrykk er på vei, og det kommer inn fra vest midt i uken. Vinden snur på sørvest, og øker til kuling i perioder. Det betyr regn fra Vestlandet og nordover til Trøndelag, mens Sør- og Østlandet blir liggende i le og får fint vær, forklarer Hansen.

Mot slutten av neste uke stiger temperaturen igjen, og kan komme opp i 18 grader på Sør- og Østlandet.

Fin uke i nord

Mandag bygger det seg opp et høytrykk over Nord-Skandinavia, og gir fint, men kjølig vær Nord-Norge.

– Det kan blåse opp i kuling i perioder, men blir for det meste rolige vindforhold. Temperaturen blir liggende rundt fem grader, forteller Hansen.

Finværet ser ikke ut til å holde hele uken i nord.

– Frem mot neste helg ser det ut til at sørvestlig vind tar med seg nedbør inn over Nord-Norge, sier Hansen.