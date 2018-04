Lørenskog kommune kommer ikke til å hjelpe hockeyklubben økonomisk. Nå må de søke hjelp i det private markedet.

– Vi hadde et ganske langt møte og hadde en grundig diskusjon. Søknaden gjaldt støtte til videre drift av elitedelen av klubben. Det er breddeidretten kommunen skal støtte økonomisk. Det er mange klubber i Lørenskog, og noen har fra tid til annen økonomiske problemer. Også i tidligere saker har vi fulgt det prinsippet, sier ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim til TV 2 Sporten.

Lørenskog hockey ba om støtte på nærmere én million kroner for å kunne drifte klubben videre. Det ble avslått etter et langt formannskapsmøte sent i går kveld.

– Vi kan ikke bruke kommunens ressurser og skattebetalernes penger på det selv om vi synes det er veldig synd at klubben er i den situasjonen de er i. Det blir galt i forhold til andre som heller ikke har fått slik støtte, sier Bergheim.

Den konkurstruede klubben fikk forrige uke en frist fra hockeyforbundet på seks uker på å komme opp med en økonomisk løsning for å få lisens for kommende sesong. Klubben skylder leverandører og kommunen nærmere 1 million kroner i tillegg til at de henger etter med spillerlønninger.

I februar ble det kjent at tidligere spiller, Jason Krogh, tar Lørenskog til retten for manglende utbetaling av lønn.

Lørenskog ble begjært konkurs i 2017, men klarte å stable økonomien på beina ved at eierne garanterte for underskuddet.

– Vi er litt fortvilet over at situasjonen har vart så lenge uten at de har klart på snu den. Klubben har gjort en stor jobb med å forsøke å rydde opp de siste to årene, men snuoperasjonen ser ut til å ha startet litt for sent, sier Bergheim.

– Vi har fattet vedtak om å ikke støtte økonomisk, men hjelper gjerne til dersom det er andre ting vi kan hjelpe med, som for eksempel råd og veiledning.

Lørenskog-ordføreren sier de har fått mange saker på kommunens bord hvor klubber sliter med økonomien. Hun etterlyser bedre økonomistyring hos klubbene.

– Det er mange klubber og organisasjoner som drives av en entusiasme og engasjement. Mange ildsjeler gjør en kjempejobb og legger ned tusenvis av timer med frivillig arbeid. Utfordringen er å være god på å skape entusiasme samtidig som du er god på organisasjon og økonomi. Det er det ikke bare Lørenskog som sliter med.