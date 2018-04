Sør-Korea har en litt strengere holdning til militærtjenesten enn andre nasjoner. Alle mannlige sørkoreanere er ifølge loven pålagt en 21 måneders tjeneste, og den må være påbegynt innen man fyller 27 år.

– Militærtjeneste er nok ikke ideelt for profesjonelle fotballspillere og karrieren deres, men det er realiteten. Alle vet at det er bedre for Son om han ikke må gjøre det, men det er ikke noe det koreanske fotballforbundet kan gjøre med det. Han må behandles som alle andre idrettsutøvere, sa Steve Kim, tidligere leder for klubbturneringer i Det asiatiske fotballforundet, til Asia Times i mars i år.

Det finnes en mulighet for å unngå verneplikten. Hvis han leder Sør-Korea til gull i de asiatiske lekene, kan han fritas. En olympisk medalje eller et asiatisk mesterskap gir rom for et slikt fritak, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Fotballturneringen i årets asiatiske leker spilles fra 11. august til 1. september. Det er i samme periode som Premier League har sine første runder. Derfor kan Son gå glipp av sesongstarten.

De asiatiske lekene er for U23-lag, men hver nasjon kan ha med tre overårige spillere. 25-åringen Son har vist interesse i å få en av de tre plassene, slik at han kan slippe å måtte avbryte fotballkarrieren sin på grunn av militærtjenesten.

– Son har et sterkt ønske om å være med i de asiatiske lekene. Men først er det VM. Jeg har sagt til Son at han må spille bra i VM før vi møtes i de asiatiske lekene, sier U23-sjef Kim Hak-bum.

Son har vært et av de store lyspunktene på Tottenhams lag de to siste sesongene. Sammen med Harry Kane og danske Christian Eriksen er han en viktig brikke i lagets offensive slagkraft.

Han har scoret 18 mål på 49 kamper så langt i sesongen.