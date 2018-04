På et utested i Oslo, bak et forheng formet som en vulva, står en helt spesiell stol med navnet «Viva la Vulva».

Den gullfargede stolen med hull i setet og kamera under, tar et bilde når man setter seg på den.

– Tanken er at man lukker igjen forhenget, kler av deg på underkroppen, og setter deg godt ned på stolen. Så trykker du på en knapp og får et bilde av vulvaen din, forklarer Susanne Øvergaard, generalsekretær i organisasjonen Skeiv Verden.

Håpet er at fotoboksen skal samle inn bilder fra besøkende som viser mange ulike underliv. Bildene, som er anonyme, skal brukes i opplysningsarbeid hos ungdom, blant annet hos ungdomsklinikken Sex og samfunn.

– Dette er for å vise mangfoldet av vulvaer. Vi får besøk av 29.000 hvert år, og mange av dem er jenter som ønsker å få en bekreftelse på at underlivet deres er normalt, sier Maria Røsok, daglig leder i Sex og samfunn, til TV 2.

SPENTE: Susanne Øvergaard (t.v.) i Skeiv Verden og Maria Røsok i Sex og samfunn håper flest mulig vil prøve stolen. Foto: TV 2

– Vi er like forskjellige i underlivet som vi er i ansiktet, og det ønsker vi å sette fokus på, fortsetter Røsok.

Se en videodemonstrasjon av hvordan stolen fungerer øverst i saken.

På Norgesturné

Onsdag kveld ble stolen lansert på utestedet Uhørt i Oslo. Senere skal fotoboksen ut på turné i Norge. Målet er at det blir samlet inn nok bilder til å lage en utstilling som skal brukes i seksualundervisning av unge.

Røsok forteller at ideen om å dokumentere mangfoldet av underliv startet i Danmark, hvor Kussomaten ble lansert i 2011. Den norske stolen har fått navnet Viva la Vulva.

– Vi håper flest mulig vil ta turen innom, og at vi blir invitert til steder og arrangementer for å sette opp stolen, sier Øvergaard.

VULVA-CUPCAKES: Til onsdagens lansering var det bakt cupcakes formet som vulva. Foto: TV 2

– Mange ønsker intimkirurgi

TV 2 har tidligere fortalt om stadig flere klinikker som tilbyr operasjon av kvinnelig kjønnsorgan. En undersøkelse viste i 2017 at én av åtte kvinner mellom 18 og 30 år var så misfornøyde med sitt eget underliv at de vurderte intimkirurgi.

– Vi ser at mange ønsker intimkirurgi. Det er etter vår mening helt unødvendig, sier Røsok.

– Hvorfor er det så mange som er usikre på sitt eget underliv?

– For det første tror jeg at jenter ser lite på seg selv. Det er mye fokus på penis, men ikke så mye på vulva. I vår undervisning av 9.klassinger oppfordrer vi alltid til å sette seg ned med et speil og se på seg selv, og da får vi ofte reaksjoner på at det er ekkelt, sier Røsok.

– Vi synes det er rart og synd at jenter ikke gjør det, for vi synes at alle burde bli kjent med sitt eget underliv, fortsetter hun.

Røsok mener også pornoindustrien bør ta mye av skylden for å gi unge et forvrengt bilde av hvordan underliv bør se ut.

– Vi vet at debutalderen for å se porno er veldig lav i Norge. Der vet vi at ting ofte er veldig lyserosa, synkront og ofte fikset på, og alt ser veldig likt ut. Vi vil vise hvordan virkeligheten ser ut, sier hun.