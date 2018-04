I mars 2016 skrev Avicii et sterkt og åpent brev til fansen der han takket for støtten, og avslørte at han var ferdig med å turnere og holde konserter – for godt.

Den tyske avisen Bild skriver derimot nå at Avicii var booket for en comebackturné i 2018.

De den hemmelige verdensturneén skulle ha blitt offentliggjort i november 2017, men Avicii skal angivelig ha trukket seg fra planene i aller siste sekund.

Ifølge svenske Expressen skulle tre av konsertene avholdes i Tyskland, og avisen Bild skal ha vært med på å arrangere.

Samme måned som nyheten om verdensturneén skulle ha blitt offentliggjort, ble comebacket avlyst. Grunnen skal ifølge avisen ha vært at Avicii var redd for alle forventningene til ham.

Topper hitlistene

I sommer kom 28-åringen ut med flere låter som raskt ble store hits, som «Lonely Together» med Rita Ora og «Without You», som i en lengre periode var å høre på et av Snapchats filtre.

Svensken har etter sin død tatt over Spotifys spillelister verden over. I hjemlandet finner man kun Aviciis hits fra topplassering og ned til 7. plass. Tilsammen 18 hits har i løpet av få dager fått plassering på Sveriges topp 50-liste. Også i Norge lå «Wake Me Up» lenge på førsteplass.

Siste uttalelse fra politiet

Tirsdag denne uken kom politiet i Oman ut med den siste offisielle uttalelsen omkring 28-åringens død.

Politiet var tidlig ute med at de ikke mistenkte noe kriminelt bak dødsfallet.

Ifølge Times of Oman rapporterer regjeringens offisielle nyhetsbyrå at det er gjennomført to obduksjoner av den svenske superstjernen. Politiet konstaterer at det ikke er noe kriminelt knyttet til Aviciis død.

Pressemeldingen er den eneste og siste offisielle uttalelsen fra politiet, skriver svenske Expressen.