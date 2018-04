Det ligger an til krig på overgangsmarkedet mellom Manchester-rivalene City og United. Ifølge Mirror står Napolis midtbanespiller Jorginho høyt på listen til både Pep Guardiola og José Mourinho. Den 26-årige brasilianeren er verdsatt til 550 millioner kroner. Begge klubbene har også Nices Jean Michael Seri og Sjakthar Donetsks Fred i kikkerten.

Samtidig skriver Tuttosport ifølge Manchester Evening News at Mourinho skal være villig til å la Anthony Martial forlate klubben i sommer.

Og The Times skriver at Manchester United jobber hardt for å overbevise Fulham-stjerneskuddet Ryan Sessegnon om å bytte ut Craven Cottage med Old Trafford.

The Sun hevder å vite at Steven Gerard er i samtaler med skotske Rangers om å ta over som manager.

Goal.com hevder at Barcelona har sett seg ut Chelseas Marcos Alonso som en langtidserstatter for Gerard Pique. Katalanerne ser den nåværende venstrebacken som en mulig kandidat til å spille midtstopper for laget. Alonso har en fortid fra Real Madrids akademi.

The Sun skriver at Arsenal, Manchester United og Chelsea vil forsøke å signere Romas belgiske midtbanekriger Radja Nainggolan.

Sky Sports skriver at Everton ser på Swanseas Ki Sung-yueng med stor interesse.

Tottenham har tre spillere i kikkerten som man håper vil styrke stallen i sommer, skriver Mirror: Gelson Martins fra Sporting, Cedric Soares fra Southampton og Ruben Neves fra Wolverhampton.

Atlético Madrid-trener Diego Simeone snakker seg selv ut av diskusjonen om hvem som blir ny Arsenal-manager. Argentineren sa ifølge Mirror før Europaliga-semifinalen mot nettopp Arsenal at han ikke er blitt kontaktet av Gunners og at han trives veldig godt i Madrid.

Leander Dendoncker er blitt koblet til flere engelske klubber. Nå skriver Daily Mail at også Crystal Palace har kastet seg på bølgen. Den belgiske Anderlecht-midtbanespilelren har også tiltrukket seg interesse fra Atlético Madrid.