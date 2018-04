Styret i Norwegian har etablert en styringsgruppe, samt engasjert finansielle og juridiske rådgivere, for å håndtere relevante henvendelser og ivareta alle aksjonærenes interesser, opplyser selskapet i forbindelse med resultatfremleggelsen torsdag morgen.

Norwegian fikk et underskudd på 46,2 millioner kroner i første kvartal. Samtidig fløy flere passasjerer med lavprisselskapet.

I tillegg til god passasjervekst fastslår konsernsjef Bjørn Kjos at årets første kvartal preges av både global ekspansjon og høye drivstoffkostnader. I tillegg gjennomførte selskapet det de betegner som en vellykket emisjon på 450 millioner kroner.

– Norwegian har vært gjennom en lang periode med sterk vekst som vil nå toppen i andre kvartal i år. Kapitaltilførselen vil styrke konkurranseevnen og beskytte eksisterende og fremtidige investeringer i et marked preget av høye oljepriser og svingende valutakurser, sier Kjos.

Nettoresultatet på minus 46,2 millioner kroner er nesten halvannen milliard bedre enn i samme kvartal i fjor, men påvirkes av en finansiell gevinst fra reklassifiseringen av investeringen i Norwegian Finans Holding på 1.940 millioner kroner.

7,5 millioner passasjerer fløy med Norwegian i første kvartal, en økning på 12 prosent fra samme periode i fjor. Kapasitetsveksten var på 36 prosent og fyllingsgraden 84,5 prosent.

– I dette kvartalet merker vi spesielt effektene av høyere drivstoffkostnader. Vi har doblet antall nye Dreamlinere sammenlignet med samme periode i fjor. Flyene fylles godt, og stadig flere kunder, både i nye og mer etablerte markeder, velger å fly med Norwegian. Langdistanseoperasjonen vår er godt etablert, noe som er et bevis på at reisende ønsker å fly interkontinentalt til en lav pris, sier Kjos.

Selskapet påpeker samtidig at i takt med den globale veksten, øker også storskalafordelene, noe de mener fører til lavere enhetskostnader. I løpet av første kvartal falt enhetskostnaden inkludert avskrivning ekskludert drivstoffkostnader med 5 prosent.

Norwegian-aksjen steg kraftig på Oslo Børs etter at det tidligere i april ble kjent at IAG, som blant annet eier British Airways, hadde kjøpt seg opp i selskapet. IAG skal ha bedt banken JP Morgan om hjelp til å finne finansiering til et mulig Norwegian-bud.

