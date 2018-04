Vi har på nytt opplevd skyting på Holmlia.

Like etter klokken 16 tirsdag ettermiddag, på Holmlia senter, langs den veien mange av oss bruker på vei hjem fra toget, på vei hjem fra skole og barnehage, på vei til Holmliahallen for trening, på vei til biblioteket, moskéen eller kirka for middag og barnegruppe.

Vi skal ikke be om et nytt folkemøte denne gangen. Nok snakk.

Vi gidder heller ikke å bruke all plassen på å fortelle at vi måtte forklare en rekke med barn at en «mann er skutt i beinet, nei, det er ikke farlig, men nå går vi inn i kirka. Ja, vi går inn i kirka. Nå.»

Noen av barna som kom til stedet før ambulansen var kommet frem fikk sett litt for mye. De måtte trøstes, og vi regner med at vi må snakke mye med dem om dette i ukene framover. Vi håper at de fortsatt vil sykle til trening i Holmliahallen eller til middag i kirka tirsdag ettermiddag.

«Det blir skummelt. Du føler deg ikke trygg. Du vet ikke hva du skal gjøre» sier en 12-åring som kom forbi stedet før politi og ambulanse var ankommet. «Kan de ikke bare finne ut av det med hverandre?» spør 6-åringen. «Hvorfor må de skyte?» Det er absurd å skulle svare på et slikt spørsmål – dette skulle ikke vært en del av deres barndom.

Så til hovedpoengene. For det første: politiet kan ikke lenger si at ingen uskyldige blir rammet. En uskyldig mann mistet livet på Bjørndal for kort tid siden. Skyting på Holmlia senter med alle de hundrevis av menneskene som går den veien i løpet av en tirsdag ettermiddag – vi trenger ikke å si mer.

Vi er glad for at SV ved Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski vil ta opp med justisministeren hva som gjøres med situasjonen i Søndre Nordstrand bydel. Politiet skal være synlig til stede. Er dere det? Politiet skal knekke gjengene som skaper uro. Vi håper dere er dypt inn i den oppgaven. Det haster å få den jobben gjort.

For det andre: vi trenger et fritidstilbud for ungdom sentralt på Holmlia nå. Områdeløft for Holmlia syd er i gang. Det er et program som tar tid, og som skal ta tid for å sørge for at man undersøker nøye og vurderer hva som skal til – og fordi en viktig del av metodikken er involvering av beboere. Og det tar tid. Men fritidstilbud for ungdom sentralt på Holmlia kan ikke vente. Det finnes en fritidsklubb helt sør på Holmlia, men det er langt dit for mange av ungdommene som bor sentralt og i nord. Ungdom må ha alternativ til å skyte hverandre i beinet fordi de ikke klarer å finne ut av det med hverandre.

Erik Lunde og Espen Andreas Hasle fra KrF har fremmet et privat forslag til bystyret i Oslo om opprettelse av et fritidstilbud drevet av en ideell aktør på Holmlia, og at det settes av areal til fritidstilbud i detaljregulering for det nye Holmlia senter. Det er dette vi trenger nå. Og det kan ikke vente til 2019 eller 2020. Vi skulle hatt det på plass i går, og forventer at bystyret går inn for dette forslaget og at det iverksettes så snart som mulig. La oss bare gjøre det!