Real Madrid har et strålende utgangspunkt etter å ha slått Bayern 2-1 borte første oppgjøret i Mesterliga-semifinalen.

Joshua Kimmich ga Bayern ledelsen, men scoringer fra Marcelo og Marco Asensio snudde kampen for Zinedine Zidanes menn.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener Bayern kun har seg selv å takke for et dårlig utgangspunkt.

– Det går ikke an å gi seg selv så dårlig betalt. At det er mulig. Jeg har ikke sett makan til sjanseløseri. Bayern burde i hvert fall scoret fem mål, sier han, og illustrerer:

– Scoringen til Kimmich er den soleklart minste sjansen til Bayern.

– Et merkelig fotballag

Stamsø Møller blir ikke helt klok på Zinedine Zidanes mannskap.

– Det er helt ko-ko. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Det er noe med Real Madrid. De lar seg ikke stresse og er arrogante og nonchalante. De lar seg ikke stresse selv om de ligger under, og motstanderen kan ikke gjøre en eneste feil, for Real Madrid har så mye individuell kvalitet. Selv om de ikke henger så godt sammen, er det alltid en vei tilbake. Det er et merkelig fotballag, sier han.

Han er ikke i tvil om hvem som innehar favorittstempelet foran returoppgjøret i Madrid.

– Nå er Real Madrid favoritter. Jeg regner med at alle som så Liverpool mot Roma, så at de kan skape mye mot Real Madrid i en eventuell finale. De er ganske sløve, sier Stamsø Møller.

Zidane kan føre Real Madrid til klubbens tredje strake Mesterliga-triumf.

– Jeg synes ikke det ser ut som han har en klar og tydelig taktikk eller fleksibilitet. Han er flink til å trykke på de rette knappene. Denne kampen hadde Real Madrid flaks, og det må de også kanskje. Sånn er Champions League. Det er mange færre kamper enn i seriespill og tilfeldighetene er mer med å avgjøre. De er ekstremt effektive og har flaks foran eget mål. Jeg tror ikke Zidane er noe geni av en trener, men han er flink til å vite hvilke knapper han skal trykke på, sier Stamsø Møller.



Kimmich-frekkis

Det startet i et høyt tempo på Allianz Arena, og allerede før minuttet var spilt Thomas Müller farlig frempå for hjemmelaget.

Bayerns planer fikk tidlig et skudd for baugen da Arjen Robben måtte ut med skade. Etter bare åtte minutters spill ble den nederlandske veteranen erstattet av Thiago.

Men selv uten Robben på høyrekanten, så var det nettopp derfra Bayern skulle ta ledelsen etter 28 minutter.

En strålende pasning fra Real Madrid-utleide James Rodriguez sendte Joshua Kimmich alene med Keylor Navas fra skrått hold.

Real Madrid-keeperen ventet sannsynligvis innlegg, og ble hardt straffet da han sjanset og kastet seg. Kimmichs frekke avslutningen sørget for 1-0 til vertene.

Marcelo-magi

Etter 34 minutter måtte Bayern-trener Jupp Heynckes gjøre sitt andre bytte for kvelden da midtstopper Jerome Boateng også måtte kaste inn håndkleet. Inn kom Niklas Süle.

Sekunder etter at han kom på banen fikk Bayern en helt enorm mulighet til å doble ledelsen. Franck Ribéry kom alene mot Navas, men en elendig touch gjorde at franskmannen skuslet bort muligheten.

Bayern spilte seg til flere store sjanser, men det var på den andre siden av banen det skulle smelle.

Med ett og et halvt minutt igjen av ordinær tid, var det Marcelo som på halv volley vakkert banket inn utligningsmålet for Los Blancos (for anledningen kledd i svart).

Bayern responderte med å gå i strupen på Real Madrid, og et minutt på overtid i første omgang var Robert Lewandowski svært nær ved å gi vertene ledelsen da ballen traff ham perfekt på pannebrasken etter et James Rodriguez-innlegg.Ballen gikk imidlertid rett på Keylor Navas.

Kort tid etter var det Thomas Müller sin tur til å være nær scoring, men lagene gikk til pause på 1-1.

Kontret i senk

Bayern la trykk på Real Madrid og kom til flere sjanser i innledningen av andre omgang, men ble nådeløs straffet da kampuret så vidt hadde passert 56 minutter.

Real Madrid kunne kontre etter en grufull feilpasning fra Bayern-forsvarer Rafinha.

Innbytter Marco Asensio, som kom inn for Isco etter hvilen, plukket opp ballen og spilte frem Lucas Vázquez med sin første touch.

Deretter satte han selv fart fremover, og sørget for at Real Madrid plutselig var to mot én.

Vázquez gjorde alt riktig da han spilte ballen videre til Asensio, som satte inn 2-1 for Real Madrid alene med Bayern-keeper Sven Ulreich.

Ronaldos drømmerekke tok slutt

Etter scoringen kom Franck Ribéry seg til flere store sjanser uten å få uttelling.

Zinedine Zidane måtte foreta en rokering på laget etter 66 minutter, da backen Dani Carvajal måtte gi seg med skade. Inn på banen kom Karim Benzema, mens Lucas Vázquez ble trukket ned på backen.

Cristiano Ronaldo satte ballen i mål med 19 minutter igjen av ordinær tid, men Real Madrid-stjernens scoring ble annullert ettersom han brukte hånden til å dempe ballen i forkant av scoringen.

Real Madrid-stjernen hadde scoret i elleve Mesterliga-kamper på rad (totalt 17 mål) før oppgjøret mot Bayern, men tyskerne fikk satt en stanser for drømmerekka.

Med kvarteret igjen var det Benzemas tur til å prøve seg, men alene med Ulreich fra skrått hold klarte han ikke å overliste Bayern-keeperen.

Robert Lewandowski kunne ha utlignet for Bayern, men det ble ikke flere mål på Allianz Arena - Real Madrid har et sterkt utgangspunkt før returoppgjøret.