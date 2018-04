Det melder Sandefjord på sine nettsider.

De skriver: «Magnus Powell ble ansatt som ny hovedtrener i Sandefjord Fotball 16. januar. Etter en totalvurdering, basert på manglende resultater og i dialogen med spillergruppen, valgte partene og avslutte arbeidsforholdet.

Sandefjord Fotball takker Magnus for jobben og ønsker han lykke til videre.»

Dermed ble det med tre måneder, og seks Eliteserie-kamper som sjef for den svenske treneren.

Han tok over etter Lars Bohinen som etter forrige sesong valgte å gå til Aalesund.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen stusser over hele prosessen:

– Det er veldig merkelig i kraft i at han nettopp ble ansatt. Det var en merkelig signering når Sandefjord hadde en stall med spillere til å spille et helt annet system. Det var dømt til å bli krasj. De har sett ut som et nedrykkslag, og jeg tippet Sandefjord sist før sesongen, sier Jesper Mathisen.

– Jeg trodde ikke det skulle bli en god match, for han og Lars Bohinen er ekstremt forskjellige. Det var merkelig å hente inn en trener med en helt annen filosofi. Det er elendig klubbledelse. Det har også versert rykter om at han har blitt tvunget til ett system og så byttet til 4-4-2. Her har det nok skjedd noe mellom Powell og styret, sier Mathisen.

Sandefjord ligger på 12.plass med fem poeng på sesongens første seks kamper.

Neste runde kommer serieleder Brann på besøk.

​

Saken oppdateres.