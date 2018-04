Ifølge Stavanger Aftenblad ble mannen funnet rundt 100 meter unna jernbanestasjonen Bad Cannstatt i Stuttgart tirsdag morgen. Mannen var på en fagmesse i byen.

– Dette er forferdelig trist. Det er helt uvirkelig at han er gått bort. Det er et sjokk for alle i selskapet, sier den administrerende direktøren for selskapet der mannen var ansatt til Stavanger Aftenblad.

Avisa skriver at han opplyste om dødsfallet etter å ha snakket med avdødes nærmeste.

(©NTB)