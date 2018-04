Silje Kivle Andreassen fortviler etter en ny skyteepisode. Denne gangen på ettermiddagen, midt på Holmlia senter, like ved kirken.

Hun er sokneprest på Holmlia og måtte be barn på vei til et arrangement der om å holde seg unna.

– Det føles helt uvirkelig at noe sånt kan skje, og det er for mange av oss tyngre denne gangen. Vi hadde jo håpet at vi snart var ferdige med dette, sier hun til TV 2.

For Andreassen er en av de som har stått i bresjen, sammen med mange andre på Holmlia. De har arrangert antivold-markering, hatt to folkemøter, og fått løfter om økt innsats fra kommunen og politiet.

– Jeg er litt mer i villrede i denne gangen, for vi har hatt folkemøtene, møtt politiet, fått løfter fra dem. Nå må de svare på hvordan de jobber, sier hun.

– Helt uakseptabelt

De pågående skyteepisodene er vitnesbyrd om at politiet fortsatt ikke har klart å knekke det kriminelle miljøet i Oslo syd, til tross for økt innsats det siste halvåret.

– Vi har en rettet innsats mot Oslo syd som kommer til å styrkes ytterligere nå. Vi kommer også med flere spissede tiltak i denne innsatsen, sier Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterforskning og etterretning, til TV 2.

På folkemøtet i februar stod politiet og byrådslederen sammen om løftene om bedring, men onsdag sier Raymond Johansen seg enig med presten.

– Dette er helt uakseptabelt. Folk skal ikke oppleve skyting der de bor. Politiet må nå klare å knekke disse gjengene og ta disse bakmennene. Oslo-politiet har erfaring fra dette tidligere, når de knakk A- og B-gjengen. Nå må det settes av nok politiressurser som har kompetanse og kunnskap om å ta knekken på dette. Oslo skal være et trygt sted, uansett hvor i Oslo du bor, sier han til TV 2.

– Satt inn store ressurser

Bare i år har det vært seks skyteepisoder relatert til de kriminelle miljøene på Oslo Øst:

Holmlia 7. februar 2018: Mann skutt

Jordal 10. mars 2018: Skuddveksling

Bjørndal 11. mars 2018: Skyting

Lambertseter 12. mars: Skuddveksling

Bjørndal 12. mars: Mann skutt og drept

Holmlia 24. april; Mann skutt

Metlid sier til TV 2 at de onsdag kveld jakter en navngitt person, og ber ham melde seg.

– Vi har satt inn store ressurser på denne aksjonen, og ber ham melde seg, sier hun.

I februar slo hun tilbake mot de som kritiserte Oslo-politiets innsats mot gjengmiljøene, og sa Oslo-politiet jobber bedre mot disse miljøene nå enn tidligere. Hun viste til at innsatsen mot Holmlia og Oslo Øst hadde ført til flere saker og pågripelser, men innrømte samtidig at de ikke hadde tatt toppene.