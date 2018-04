Etter å ha tatt en utfordring fra broren må den tidligere håndball-spilleren Frank Løke løpe Bergen City Marathon i en «Mankini», også kjent som «Borat-kostyme».

– Det er ikke så ofte jeg angrer, men nå angrer jeg faktisk litt. Jeg har nok tatt meg vann over hodet, sier Løke til TV 2.

– Jeg er et ja-menneske, som sjelden takker nei til utfordringer. De er ikke alltid bra.

Satt i saksen

Utfordringen gikk på at dersom Løke fikk over 3000 likerklikk på et Instagram-innlegg innen midnatt tirsdag kveld måtte Løke sette seg på flyet og løpe lørdagens maraton i den spesielle bekledningen.

Det målet ble passert med glans.

– Det gikk bare litt over en time... Da satt jeg i saksen. Jeg fullfører alltid ting jeg har sagt ja til, så nå har jeg ikke noe valg, sier Løke, som vanligvis ligger rundt 1000-1500 «likes» på bildene sine.

– Jeg trodde ikke det skulle gå så raskt. Jeg skulle sagt 5000 eller 10.000. Da hadde jeg kanskje sluppet unna. Men det var full gass frem til 3000, så roet det seg. Hadde jeg skrevet 10.000, så hadde det sikkert blitt 10.000 likes. Det klikket jo for folk.

Vaselin og teip

I tillegg er det en del av utfordringen, som Bergens Tidende omtalte først, at dersom Løke løper på over tre timer, så må han sykle de 600 kilometerne hjem til Sandefjord.

– Jeg angret ekstra da jeg prøvde den Borat-drakten i et kvarters tid her i sted, innrømmer Løke.

– Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare å holde ting på plass. Jeg får håpe at det blir sykt kaldt, for – ikke for å skryte – det er litt plassmangel. Det er fort gjort at greier faller utenfor. Så vi får håpe det blir minusgrader, for hvis ikke må man nesten håpe at folk ikke kommer for å se på. Da må det nesten være aldersgrense.

Saken fortsetter under Instagram-bildet: ​

38-åringen har imidlertid tenkt på alternative løsninger, og har blant annet fått tips om å teipe det som eventuelt måtte dingle fast med en spesiell teip.

– Hvis ikke kan politiet komme til å arrestere meg for blotting, ler han.

Den tidligere Farmen-deltakeren har deltatt i triatlon med tanga-truse og gummistøvler, men dette blir noe annet.

– Det kommer til å gnage, sier Løke.

– Jeg hadde den bare på et kvarter, og allerede da kjente jeg at det irriterte ganske kraftig. Jeg må tømme nærbutikken for vaselin, for alt som er i kontakt med den drakten skal smøres inn med vaselin.

– Må gjøre mitt livs løp

Maratonløpet tenker den treningsnarkomane utøveren til å bruke som trening frem mot ultra-terrengløp-NM – hans mål for sesongen.

Bekledningen anser han som en form for å ha det litt mer gøy enn vanlig.

– Det blir moro. Det blir faktisk veldig moro, om jeg klarer ikke å la meg prege, sier Løke.

Da har han også god tro på at han skal klare å løpe under tre timer, og dermed slippe å sykle hjem. Persen er 2.48, men han tror han kan være god for ned mot 2.40 på en god dag.

Det var imidlertid en strek i regningen at maratonet i Bergen er tøffere enn vanlige maraton, og Løke beregner at han bruker 10-12 minutter lenger tid der enn vanlig.

– Jeg må løpe mitt livs løp for å unngå å sykle hjem, sier Løke, som håper på god hjelp mot slutten.

– Jeg har sagt til russen, og andre som vil, at de kan løpe fra siste vannstasjon (1,8 kilometer igjen) og til mål sammen med meg i Borat-utstyr. Da skal de få en action-figur, som de kan feste i luen. Jeg håper på 10-15 borater mot mål, ler «Action-Frank» som han ble kalt i Farmen.

– Jeg gjør ikke det... eller?

Til BT ytrer daglig leder i arrangørklubben TIF Viking, Roger Gjelsvik, bekymring for hvor Løke skal feste startsnummeret.

– Godt spørsmål, ler Frank Løke.

– De sikkerhetsnålene skal forsiktig inn. Kanskje er det en mulighet å feste det på stroppene opp. Jeg kan ikke kjøre stiftene rett i huden. Så bad boy er jeg ikke. Tror jeg. Vi får vente å se. Det er mulig jeg gjør det faktisk. For å vise hvor tøff jeg er.