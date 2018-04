Se hvordan Liverpool beseiret Roma 5-2 i Mesterligaen i Sportsnyhetene øverst!

Liverpool FC bekrefter onsdag at resten av sesongen og VM i Russland går uten engelske Alex Oxlade-Chamberlain, som pådro seg en leddbåndsskade tirsdag.

24-åringen gikk ned etter en duell med Aleksandar Kolarov i Champions League-semifinalen mot Roma. Liverpool-manager Jürgen Klopp bekreftet like etter 5-2-seieren over Roma at skaden var alvorlig.

Liverpool vet ikke når man kan forvente å se Oxlade-Chamberlain tilbake i spill.

Klopp har nå Jordan Henderson, James Milner og Georginio Wijnaldum som sine eneste alternativer på midtbanen i innspurten. Fra før er Emre Can og Adam Lallana ute.

TV 2s ekspert Petter Myhre mener skaden vil skape hodebry for Klopp.

– Det blir en kjempeutfordring for Klopp, sier han.

– Midtbanen var den lagdelen Liverpool hadde best dekning, og samtidig er det den lagdelen som krever mest løping og derfor er slitasjen størst. Det er veldig uheldig for Liverpool. I tillegg er det noe med å ha alternativer til å endre kampbildet, eller legge en annen type kampplan. Nå har de ikke alternativene, det blir de tre som avsluttet i går. Jeg tror Klopp kommer til å gruble noe voldsomt med tanke på belastning, fortsetter Myhre.

​​– Lettere for Southgate enn Klopp

Tre kamper i Premier League-kamper gjenstår, samt returkampen mot Roma i Champions League og en eventuell finale i Kiev.

Sommerens VM blir tredje strake mesterskap uten Oxlade-Chamberlain. Han var også skadet under Brasil-VM i 2014 og Frankrike-EM to år senere.

​​– Jeg er usikker på hvor mye det betyr for England med tanke på plassering. De har flere å ta av og rekker å bli samspilte uten ham. Det hadde vært verre om han hadde vært en del av elleveren i de siste oppkjøringskampene og vært en spiller de skulle satse på, og så blitt skadet i første kamp. Jeg er ganske sikker på at landslagssjef Gareth Southgate hadde hatt ham med i laget, men det er ett alternativ mindre, sier Petter Myhre, og legger til:

– Men det er lettere for Southgate enn Klopp å fylle på med spillere.

– Løftet av ny spillestil

Liverpool betalte om lag 400 millioner kroner da Oxlade-Chamberlain kom fra Arsenal på tampen av overgangsvinduet i august i fjor.

​​– Han har hatt en meget god utvikling. Han har alltid vært et veldig råmateriale, men det var en spiller som hadde godt av et miljøskifte. Noen ganger er det sånn, uten at det nødvendigvis har noe med at den treneren og lagkameratene er så mye bedre. Nye lagkamerater og ny spillestil har vært med å løfte ham. Så får vi se om det er en varig utvikling når han er tilbake, eller om det bare er forandring fryder, sier TV 2s fotballekspert.

RB Leipzig-spiller Naby Keïta slutter seg til Liverpool når sommerens overgangsvindu åpner. Det er fortsatt ikke bekreftet hva som skjer med Emre Can, som er inne i sine siste uker av kontrakten med Liverpool.