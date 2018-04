Mohamed Salah har scoret vanvittig 43 mål for Liverpool denne sesongen, og etter hans herjinger i Mesterliga-semifinalen mot Roma tirsdag ble det ytret at Gullballen burde være innen rekkevidde.

Men selv om egypteren har hatt en helt ellevill debutsesong på Merseyside, rådes han nå til å skille lag med klubben.

– Med all respekt for Liverpool og hans fans, Salah bør umiddelbart akseptere ethvert tilbud fra Real Madrid eller Barcelona, sier landsmannen Mido til ON Sport, gjengitt av London Evening Standard.

Den tidligere Tottenham-angriperen mener Los Blancos ville vært optimalt.

– Han har vært fantastisk for Liverpool hele sesongen, og vil være veldig nyttig i La Liga. Spesielt for Real Madrid som lider under at Gareth Bale og Karim Benzema har vært i grufull form denne sesongen, sier Mido.

– Med hans fart og kvalitet, vil det være lett for ham å klare seg i La Liga. Jeg har vært der en stund, og jeg kan si at en spiller som Salah har en enorm mulighet til å lykkes ved siden av Cristiano Ronaldo og Real Madrid-stjernene, fortsetter Mido.

– Ikke øverst på næringskjeden

Tidligere har Liverpool-fansen sett spillere som Philippe Coutinho og Luis Suárez forsvinne til Barcelona, og Simen Stamsø Møller tror fansen må stålsette seg for at det kan skje igjen.

– Liverpool er ikke øverst på noen næringskjede i fotballen. Derfor har de mistet de aller beste spillerne som i utgangspunktet ikke hadde noen spesiell tilknytning til klubben, påpeker TV 2s fotballekspert.

Derfor mener han Liverpool ikke er noen naturlig endestasjon for den brennhete egypteren.

– Om han virkelig har ambisjoner om vinne flest mulig titler og bli best, er det ulogisk at han avslutter karrièren der. Jeg tror han ender i en større og mektigere klubb. Barcelona og Real Madrid er jo definitivt mye større enn Liverpool, sier Stamsø Møller.

– Real den mest reelle kandidaten

Han tror likevel at Anfield-publikummet og Premier League-fansen skal få gleden av å se Salah en stund til.

– Magefølelsen sier at han vil bli værende der, men så blir det et spørsmål om etterspørsel. Barcelona har brukt opp Neymar-pengene og PSG har problemer med FFP. Real Madrid har ikke brukt så mye de siste sesongene, og kan komme med et skikkelig bud. Jeg har vanskelig for å se det, men tror Real Madrid er den mest reelle kandidaten, sier han.

– Er det mer sannsynlig at han eventuelt drar neste sesong, enn denne?

– Jeg har en følelse av det, men det kan utløse en overgang om Bale forsvinner fra Real Madrid, da vil det være logisk. Om en klubb gir 6-700 millioner for Bale, har Real Madrid enda litt bedre kort på hånden og kan legge det til på toppen, sier TV 2-eksperten.

Han tror det uansett må en svimlende sum på bordet for å sikre seg egypteren, som ble hentet fra Roma for drøyt 400 millioner kroner før sesongen.

– Om Coutinho var verdt 1,6 milliarder, så er Salah i alle fall verdt to milliarder. Om de skulle selge ham er det vanskelig å si nei til en profitt på 1,6 milliarder kroner, mener Stamsø Møller.

– Eiere som tenker profitt

Selv om så svimlende summer sannsynligvis ikke er nok til å friste Liverpool-fansen, er det ikke utenkelig at eierne kan tenke det motsatte.

– Liverpool er drevet av noen amerikanere som tenker profitt. Når de har brukt penger de siste sesongene, er det fordi det har vært mulig på grunn av spillersalg. De har drevet god butikk sammenlignet med Manchester City, og det er ingen tvil om at de to klubbene konkurrerer på ulike vilkår. Liverpool er en selgende klubb, slår fotballeksperten fast.

Men det er selvsagt flere faktorer som spiller inn.

– Hva har de lovet Klopp? Jeg tror Klopp kommer til å kjenne litt på det om han ikke får det som han vil. Da spørs det om han gidder å være der i sju år, slik han var i Dortmund, dersom spillere som blir så gode forsvinner, sier Stamsø Møller, som tror nettopp Klopp er nøkkelen til å overbevise Salah og resten av stjernegalleriet til Liverpool om at Merseyside er stedet å være.

– Han klarer å overbevise spillerne og de synes fotballen som spilles er gøy.

Så gjenstår det å se om beilerne kommer og banker på døra, og om Liverpool klarer å stå imot. Det blir neppe en ryktefri sommer for Salahs del i alle fall.

