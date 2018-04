Ranheim-Brann 0-2

Det var kampen om tabelltoppen da serieleder Brann gjestet overraskelseslaget Ranheim på Extra Arena onsdag.

Brann spilte nok en gang svært solid, og dro i land en sterk 2-0-seier mot trønderne.

Steffen Lie Skålevik scoret begge målene for Brann, som nå har tre poengs luke ned til serietoer Molde og fem poengs forsprang på Rosenborg.

– Brann har det beste stopperparet i ligaen, har et ekstremt samspilt lag som jobber knallhardt for hverandre og X-faktor der fremme med en målsnik i Skålevik. Brann er en reell trussel til dette gullet. Det blir en veldig interessant sesong, for Brann har vært langt bedre enn Rosenborg til nå. De har vært veldig solide til nå, selv om jeg fortsatt tror Rosenborg tar det til slutt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Ekstremt solide

Han mener Lie Skålevik kan bli en nøkkelmann i Branns jakt på edelt metall.

– Brann har vært ekstremt solide siden Lars Arne Nilsen kom inn. De har slitt med å finne en spiss som scorer mål. Det Skålevik leverte i Kristiansand i siste halvdel av forrige sesong var ekstremt imponerende. Kan Brann få i gang Skålevik på dette nivået, så blir Brann livsfarlige for alle lagene i Eliteserien, mener Mathisen.

Branns Steffen Lie Skålevik fikk kampens første sjanse like etter minuttet var passert, men avslutningen gikk via et Ranheim bein og ut. Brann-spillerne protesterte heftig da dommer Trygve Kjensli ikke ga dem corner.

Drøyt minuttet senere satte Ranheims Erik Tønne ballen i mål, men scoringen ble helt korrekt annullert for offside.

Skårevik, Skårevik

I stedet var det Lie Skålevik som kunne strekke armene i været.

Kampuret hadde så vidt passert 23 minutter da et strøkent innlegg fra Kristoffer Barmen endte opp hos Brann-spissen på bakerste stolpe.

Headingen var ikke perfekt, men Lie Skålevik fikk nok kraft på ballen til at Even Barli i Ranheim-målet måtte kapitulere.

Etter 31 minutter nådde et langt oppspill Erik Tønne ute til venstre i 16-meteren til Brann. Med én touch på ballen la han ballen ut til Michael Karlsen som kom stormende, men Ranheim-angriperens avslutning endte like utenfor.

Med fem minutter igjen var hjemmelaget igjen farlig frempå, da Tønne nok en gang kom til innlegg ute på venstrekanten. Denne gangen la han ut til Aslak Fonn Witry, men fra 18 meter dundret høyrebacken ballen over mål.

Ti minutter ut i den andre omgangen var det duket for mer Brann-jubel.

Et godt Brann-angrep med at Taijo Teniste slo et lavt innlegg foran mål, der Lie Skålevik kom stormende til og kjempet inn 2-0 for Brann.

Sjanser til begge lag

Brann holdt trykket oppe og hadde full kontroll utover i andre omgang, men med 17 minutter igjen var Ranheim svært nær en redusering.

Desverre for trønderne stanget Kristoffer Løkberg ballen like utenfor etter et strålende innlegg av Tønne.

Etter 77 minutter var Branns tomålscorer ferdigspilt for dagen. Lie Skålevik tuslet av banen og ble erstattet av Henrik Kjelsrud Johansen.

To minutter før slutt fikk Ranheim-innbytter Sivert Solli en enorm reduseringsmulighet, men alene med Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger var det sisteskansen som kom seirende ut av duellen.

Like etter var det Branns Ludcinio Marengo som kom alene med keeper, men innbytteren blåste ballen over.

Dermed endte det med 2-0-seier til Brann.