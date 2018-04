Stabæk - Start 1-1

Det så ut til å gå mot det femte strake ligatapet for Start etter at Ohi Omoijuanfo ga Stabæk ledelsen i bunnkampen på Nadderud etter 70 minutter, men sju minutter før full tid stakk Aron Sigurdardson i bakrom og utlignet til 1-1.

Et stort skår i gleden for Start var imidlertid at Jonas Deumeland måtte ut med det som så ut til å være en lårskade.

Tyskeren ble hentet inn på dispensasjon forrige uke og debuterte mot Rosenborg.

– Det er keeperkrise i Start igjen. Nå må de få dispensasjon igjen, og det tror jeg Start får. Det er ikke lenge igjen til en viktig hjemmekamp mot Haugesund, og jeg regner med at det sportslige apparatet tar noen telefoner allerede på bussen på vei hjem fra Nadderud, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Nå vet vi ikke hvor lenge Deumeland er ute ennå, men han kan ikke stå i mål med vondt i låret. Det var en risiko ved å hente en keeper som nesten ikke har spilt fotball de siste årene, fortsetter den tidligere Start-spilleren.

Håkon Opdal skadet ankelen under oppvarmingen før kampen mot Vålerenga og er ute i om lag to månder. Erstatteren Benjamin Boujar leverte ingen stor forestilling i sin Eliteserie-debut i 1-6-tapet for Vålerenga.

– Han kastet inn tre av målene, sa Mathisen i FotballXtra-studio søndag.

Boujar gjorde en ny svak involvering da han ble kastet inn for Deumeland ti minutter ut i andre omgang.

– Keeperkrisen fortsetter. Det så ut til at Start hadde funnet en solid skade, og så kommer Boujar inn og gjør nok en tabbe. Det skal være mulig å avverge den, selv om det ikke bare er hans skyld. Ohi lar seg ikke be to ganger der, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Start sto uten et eneste poeng siden 4-1-seieren over Tromsø i premieren.

– En ekstremt viktig scoring for Start, og i de situasjonene er Sigurdarson sikker. Han scoret et par slike mål i første runde av cupen mot Vigør. Når Stabæk åpner forsvaret sitt på den måten, blir de straffet, sier Mathisen.

Start-spiller Kasper Skaanes måtte også ut med skade like før pause.