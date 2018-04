Den tidligere Rosenborg-treneren Bjørn Hansen sovnet onsdag stille inn på St. Olavs hospital, 79 år gammel.

Hansen har slitt med kreft.

Det skriver Adresseavisa.

– Dette er selvsagt en trist dag, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug til avisen.

– Så er det viktig at vi gleder oss over alle de gode stundene vi har hatt med Bjørn. Han har gjort så mye for klubben, og var innom oss på Brakka inntil det siste. Han var også på plass under Molde-kampen for noen uker siden. Vi kommer til å savne Bjørn, fortsetter hun.

– Avgjørende for RBK-suksessen



​Trønderne vil spille med svart sørgebånd under torsdagens Mesterfinale.

Bjørn Hansen hylles nå både av Rosenborg-miljøet og i Fotball-Norge.

– Bjørn har spilt en avgjørende rolle for suksessen Rosenborg har hatt, sier Nils Arne Eggen til Nettavisen.

– Han var en veldig god venn, en veldig dyktig fotballfagmann og var jo pedagogisk utdannet og idrettsfaglig utdannet. Han har gjort en kjempejobb, og vi hadde et nært personlig forhold gjennom daglig samhandling, helt siden begynnelsen av 80-tallet, fortsetter RBK-legenden.

LEGENDARISK DUO: Bjørn Hansen og Nils Arne Eggen hadde enorm suksess sammen i Rosenborg. Foto: Gorm Kallestad

Bjørn Hansen, En av Norsk fotballs største. Kom med tips,skryt, ros og ris til det siste, senest for et par uker siden.



Mest sannsynlig fortsatt nysgjerrig og lærevillig.



Hvil i fred. — Pål André Helland (@phelland8) 25. april 2018

Blant de som hyller Hansen på Twitter er Ranheim-trener Svein Maalen.

– Bjørn Hansen. Mentor, veileder, forbilde og god venn. I dag skal vi forsøke å slå Brann med din oppskrift. Hvil i fred, skriver han.

Lars Tjærnås hyller også sin venn.

– Ingen har lært meg mer om fotball enn Bjørn Hansen. Han ble en mentor og en venn. Et unikt kunnskapsrikt og vennlig menneske. Fryktelig trist dag. Hvil i fred, Bjørn - og takk for alt du ga meg og andre, skriver han på Twitter.

Giganten i bakgrunnen er død. En av de aller beste fotballhodene og forbildene. Bjørn Hansen RIP. — Vidar Davidsen (@VidarDavidsen) 25. april 2018

Tidligere kulturminister, nå likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland skrev det slik:

«Trist å høre at Bjørn Hansen er gått bort. Han har betydd mye for alle oss som er glad i Rosenborg, fotball og trøndersk idrett. Mine tanker går til hans kjære og Rosenborg-familien».



Lang RBK-karriere

Hansen ble ansatt som hovedtrener for Rosenborg i 1984. I debutsesongen endte trønderne på 6. plass og kom til kvartfinalen i cupen. I 1985 var han med på å lede laget til seriegull, men var kun med som tilskuer da avgjørelsen falt.

21. august sa han opp hovedtrenerjobben, selv om Rosenborg lå på sølvplass og kjempet med Lillestrøm om gullet. Arne Dokken tok over, og ble stående som mannen som ledet Rosenborg til gull.

– Jeg så stor kapasitet i laget, men jeg syntes ikke jeg fikk med meg alle spillerne. Skulle vi ha noen mulighet til å vinne seriemesterskapet, var det viktig at samtlige spillere tok ansvar. Det var mange spillere som tok ansvar, men det var noen som hang etter, har Hansen forklart til RBKweb.

Han angret imidlertid ikke på valget, som han beskriver som det tyngste han har tatt innen idretten.

– Jeg skal ikke kalle det en personlig triumf, men følte at jeg hadde gjort rett. Vi ble seriemestere. Det er mulig vi hadde blitt det også uten at jeg hadde tatt det grepet, men jeg tror fortsatt det jeg gjorde var det lille som skulle til for at spillerne tok det grepet som måtte til, har Bjørn Hansen slått fast.

Eggen- og Drillo-assistent

Etter 1985 fulgte noen sesonger uten jobbing for Rosenborg, men da Nils Arne Eggen overtok som hovedtrener ble Hansen hentet tilbake.

Minus en pause i 1990 og 1991 var det Eggen og Hansen som var trenerduoen på Lerkendal frem til 1996. Hansen var spesielt viktig i jobbingen med det defensive spillet til RBK.

STORT ØYEBLIKK: Bjørn Hansen gir Bent Skammelsrud en god klem etter Rosenborgs legendariske 2-1-seier mot AC Milan på San Siro den 4. desember 1996. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Totalt var Hansen med på å ta seks seriegull og tre cuptitler i storhetstiden med Nils Arne Eggen. Medregnet gullet i 1985 endte totalen på sju.

Fra 1996 konsentrerte han seg om jobben som assistenttrener for Drillo. Han var med å lede Norge til åttedelsfinale i Frankrike-VM, før både han og Drillo ga seg etter mesterskapet i 1998. Deretter ble han U21-landslagssjef, noe han kombinerte med å jobbe som spillerutvikler i Rosenborg.

Etter det hadde han flere roller i Rosenborg, blant annet som assistent for Per-Mathias Høgmo i 2005.

Som spiller var han aktiv for Kvik, som da spilte på det øverste nivået i Norge.