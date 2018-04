Joseph James DeAngelo (72) ble arrestert i Sacramento i California onsdag morgen for å ha begått to drap, melder The Sacramento Bee.

Sheriff-kontoret i Sacramento bekrefter onsdag at DeAngelo er seriemorderen som ble kjent under navn som «Golden State Killer» og «East Area Rapist» på 1970- og 80-tallet. Dermed står han bak langt flere kriminelle handlinger enn de to drapene han nå er arrestert for.

Ifølge FBI kan seriemorderen knyttes til tolv drap, 45 voldtekter og 120 husran, som strekker seg over en periode på om lag ti år.

Det er tidligst kjent at han var aktiv fra slutten av 1970-tallet frem til 1986.

Slik ser Joseph James DeAngelo ut i dag. Foto: Sacramento Sheriff

Voldtok og drepte

I 1978 ble et par skutt og drept da de var på tur med hunden sin i Rancho Cordova. Bevis som ble funnet på åstedet indikerer at det var «Golden State Killer», som stod bak drapene.

Mellom 1979 og 1981 stod han også bak flere voldtekter og drap.

– Ofrene ble bundet på samme måte som under voldtektene i Sacramento-området, og hjemmene deres ble også ransaket.

Etter juli 1981 ble det ikke rapportert om noe som det så ut til at det var drapsmannen som stod bak, før i 1986, da en 18 år gammel jente ble drept og voldtatt i Irvine, California. Dette er den sist kjente hendelsen som kan knyttes til Golden State Killer.

Ofrene hans var fra tolv til 41 år gamle, det skriver The Island Packet.

FBI har tilbudt en belønning på opp til 50.000 amerikanske dollar, tilsvarende nesten 400.000 norske kroner, til de som kunne gi informasjon som ledet til en pågripelse og dom av mannen.

– Overveldet av glede

En kvinne, som er «Golden State Killer» sitt femte voldtektsoffer, sier at hun har fått e-post fra to etterforskere hun har holdt kontakten med gjennom årene, som informerte henne om arrestasjonen.

– Jeg fikk vite det i morges. Jeg er overveldet av glede, jeg har hulket og grått, sier hun til The Island Packet.

Kvinnen forteller at hun har blitt vist et bilde av DeAngelo, men sier at hun ikke kjente igjen mannen.

– Jeg kan ikke forklare hvordan dette føles, sier hun og legger til:

– Etter 42 år... Wow!

Stort engasjement

I tillegg til en pågående etterforskning, har flere sivile engasjert seg i jakten på seriemorderen som skapte frykt på USAs vestkyst for 40 år siden.

Interessen for saken har særlig blitt større etter at boken til avdøde journalist og forfatter Michelle McNamara, «I'll be gone in the dark» ble publisert.

McNamara brukte store deler av sin karriere på å skrive boken om den mystiske «Golden State Killer», men døde før den ble publisert, det skriver Daily Mail.

McNamaras ektemann, skuespiller Patton Oswalt, og venn Billy Jensen, fullførte boken, som ble publisert i mars i år.

Også internett har engasjert seg i jakten på seriemorderen. På nettsamfunnet Reddit er det blant annet laget en side som er dedikert til å dele informasjon om saken.

Naboer i sjokk

DeAngelo, en tidligere politibetjent som fikk sparken etter å ha stjålet hundespray og en hammer fra en butikk, bodde i nabolaget Citrus Heights i Sacramento i California.

Naboer i området er sjokkerte over at de hadde levd i nærheten av en av vår tids mest notoriske massedrapsmenn.

– Det er skremmende å tenke på at denne mannen kunne ha hoppet over gjerdet og inn i min bakgård, jeg har barn, sier en av DeAngelos naboer, Beth Walsh til The Sacramento Bee.

– Jeg er glad for å vite at de har tatt han, legger hun til.

Paul Sanchietti beskriver DeAngelo som «den merkelige naboen» og forteller at han kunne banne høyt når han jobbet i hagen sin.

– Han var irritert eller urolig, stemmen hans bar langt og banningen hans var alarmerende. Men det virket som han roet seg ned de siste årene, sier han.