Onsdag er siste frist for den eller de som sendte den sjikanerende tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete til å melde seg.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har varslet at han vil politianmelde saken, dersom ingen melder seg.

Nestleder Ola Borten Moe, som var med på hytteturen da meldingen ble sendt, har tatt en pause fra vervet som nestleder fram til saken er løst.​

Onsdag kveld gjestet Liv Signe Navarsete Torp på NRK, hvor hun fortalte at hun har sykmeldt seg som en følge av saken.



– Det som er utfordringen i denne saken er at det var ti på tur. Én må ha sendt meldingen, men det kan være potensielt ni som ikke har gjort det, sier Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

– Derfor er det også veldig viktig at den som har gjort det tar ansvaret, sier unnskyld og rydder opp, slik at Navarsete får den rettmessige unnskyldningen hun skal ha, for en sånn melding skal ingen få, legger han til.

Vil anmelde

Vedum forteller at partiet har forsøkt å systematisere, prate sammen og undersøke saken, men sier at det nå er vanskelig for partiet å komme seg videre i saken.

– Som et parti har du noen virkemidler, og det er egentlig å snakke, systematisere, undersøke og snakke igjen, sier han.

Partilederen står fortsatt ved at saken vil politianmeldes dersom den ansvarlige ikke melder seg innen fristen.

– Ingen skal sende en sånn melding og ingen skal få en sånn melding, og nå mener jeg at tidspunktet er inne. Partiet har gått rundene, vi har gått så dypt det er mulig og da må vi sende den videre, så får politiet vurdere hvordan de gjør det, sier han.

– Helt uhørt

– Er dette en sak for politiet?

– Det må politiet vurdere. Trakassering er en sak som er klart hjemlet i lovverket vårt, og så vurderer politiet hver enkelt sak. Vi må gjøre det vi kan som står i vår makt, både for å ta Navarsete på alvor, for det var helt uhørt at hun fikk den meldingen, og også for å finne den som faktisk gjorde det, sier Vedum.

Førstestatsadvokaten har tidligere uttalt at dette er en sak som politiet ikke bør prioritere.

– Heldigvis er politiet i Norge helt uavhengig av politiske myndigheter, så politiet gjør sine vurderinger, sier Vedum.

– Har det skjedd noe straffbart her?

– Det er også en vurdering som politiet må foreta. Her er det en klart trakasserende melding, om den er straffbar eller ikke er en vurdering som politiet må ta, for det er de som har den kompetansen, sier han.