Den østerrikske syklisten Bernhard Eisel var involvert i en velt på Tirreno-Adraticos femte etappe, og pådro seg blant annet et håndleddsbrudd.

Undersøkelsene avslørte ingen ytterligere alvorlige skader, men siden den gang har han slitt med en migrene-lignende hodepine.

Selv trodde han det var pollenallergi, men når plagene vedvarte ble han henvist til nevrologiske spesialister.

Der ble det avslørt at han hadde en hjerneblødning som følge av velten, skriver Kleine Zeitung, omtalt av Procycling.no.

Hasteoperert

En hasteoperasjon var tvingende nødvendig, og på mandag la han seg under kniven ved Maria Hilf-klinikken i Wien.

– Det var på høy tid med operasjonen. De boret et lite hull i skallen, og ja, de fant hjernen, sier Eisel – som tydelig ikke har mistet sansen for humor.

– Jeg husker ingenting fra søndag og frem til jeg våknet opp etter operasjonen mandag.

Ubehandlet kunne hjerneblødningen ha ført til lammelser og i ytterste konsekvens kostet ham livet.

– Jeg er veldig takknemlig for jobben legene gjorde, og familien min visste at jeg var i gode hender.

Merittert

37-åringen er lagkamerat med Edvald Boasson Hagen og Mark Cavendish i Team Dimension Data, og han syklet også i Team Sky med nordmannen.

Eisel har syklet Tour de France tolv ganger, men nå er sykkelfremtiden usikker. Aller først venter en seks til åtte uker lang rekonvalesens-periode.

– For meg er det viktig at jeg blir 100 prosent frisk igjen. Hvis jeg blir det, så kan jeg se for meg å fortsette karrieren, men for øyeblikket kan jeg ikke si noe om det, sier han.

