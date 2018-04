Det norske kongehus melder på sine nettsider at kong Harald er sykmeldt på grunn av overbelastning og smerter i den ene foten.

Kongen vil være sykmeldt ut uken. I den tiden kong Harald er syk, vil kronprins Haakon være regent i henhold til Grunnlovens § 41, opplyser Kongehuset.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier Kongen har hatt problemer med beina i en årrekke, og at han et par ganger tidligere er operert.

– Heldigvis har Kongen folk rundt seg som passer godt på ham, og livlegen har nok rådet ham til å ta en liten time-out, sier Totland.

Kronprinsparet befinner seg for tiden i Baltikum på offisielt besøk. Kronprinsen vil nå altså overta som regent i sin fars fravær, og blant annet lede statsråd på Slottet fredag.

– Først og fremst vil jeg ønske Hans Majestet en god og snarlig bedring. Vi må ikke glemme at kong Harald er blitt en mann på 81 år, og at han fortsatt er svært så aktiv i sin jobb. Og han gir virkelig fortsatt «Alt for Norge», sier Totland.