Vi kjører gjennom en stridsvogn-felle – et tydelig tegn på at vi nærmer oss skillelinjen mellom Sør- og Nord-Korea.

Gjennom bilvinduet ser vi gjerder som markerer den militære sikkerhetssonen. Det er dit vi er på vei.

Vi passerer en militær kontrollpost som voktes av sørkoreanske spesialsoldater, og kjører videre gjennom frodige jordbruksområder. Bak sperringene, langs det som er en av verdens mest bevoktede grenser, bor det faktisk mennesker.

Må søke tilflukt

I landsbyen vi kommer til, Hyeongsanmyeon, møter vi bonden Lee Young Sup.

– Frontlinjen er der borte. Rett bak den haugen er grensen, sier Lee og peker.

Spenningen mellom Nord- og Sør-Korea merkes godt her. Og med jevne mellomrom skjer det ting som sørger for at Lee og andre bønder som bor i området må søke dekning.

– Når det skjer, ber militæret oss om å gå inn i tilfluktsrommene. Slike ting plager oss ofte, forteller Lee.

Vet ikke om moren og brødrene lever

I landsbyen bor rundt 60 mennesker, fordelt på 21 familier. Alle lever av jordbruk, og Lee har for eksempel 150 kyr.

Vi ser pæretrær i blomst et stykke unna gården, men den viktigste inntektskilden er økologisk ris. Han tar oss med inn i drivhuset og viser oss det som skal bli årets avling.

– Godt, og rent område, sier han og ler.

Området der gården til Lee ligger er et av de beste jordbruksområdene på Koreahalvøya. Da Korea-krigen startet i 1950, var Lee 9 år. Han bodde på gården sammen med familien.

Men da Korea tre år senere ble delt i to, var det fullt kaos i området. Lee havnet sør for delelinjen, og resten av familien havnet i nord. Siden har han ikke sett dem, det eneste han vet er at faren er død.

– Mamma, og min eldre og yngre bror er i Nord-Korea. Men jeg vet ikke om de er i live eller ikke, forteller Lee.

Toppmøte skaper håp

Lee bor fortsatt på familiens gård. Men han er ikke alene.

– Jeg har fire barn, sier Lee, og peker på et bilde som viser ham og kona omkranset av barn og barnebarn.

– Jeg føler meg velsignet, sier han.

Selv om Lee har fått en stor familie, plages han enda av å ikke vite hvordan det gikk med sin mor og brødre.

Nå øyner han en liten mulighet for å få vite mer om familien på andre siden av grensen, på grunn av toppmøtet som holdes mellom Nord og Sør-Korea rett over haugen for der han bor.

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in skal møtes i et historisk møte, som skaper håp om et bedre forhold mellom landene. Kanskje kan dette føre til at Lee får se familien sin igjen.

– Jeg har ikke hørt fra dem på over 50 år. Det er vanskelig å tro at det vil gå bra. Men jeg håper jeg kan få høre fra dem, eller i hvert fall høre om dem, sier Lee.