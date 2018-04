Norske Frode Berg sitter fengslet i Russland, siktet for spionasje. Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, hadde onsdag et nytt møte med Frode Berg i fengselet i Moskva.

Under møtet, som varte i omtrent en time, viste Novikov Berg noen av presseoppslagene som har vært i Norge de siste dagene.

Berg var fornøyd med at opplysningene om at han reiste på oppdrag fra Etterretningstjenesten har kommet frem.

Ifølge Novikov er også den russiske etterforskningsledelsen fornøyd med dette.

– Det at disse opplysningene nå er blitt offentlige, påvirker den videre saksgangen. Det vil gjøre saksgangen raskere, sier Novikov.

Tror på løsning

Flere eksperter har tatt til orde for at Norge og Russland kan bli enige om en spionutveksling. Det vil bety at Frode Berg byttes mot en russisk spion som er fengslet i et annet land.

Novikov sier de siste fem månedene har vært preget av mye usikkerhet. Nå som Frode Berg selv har innrømmet at han var i Russland oppdrag av den norske Etterretningstjenesten, tror han Russland og Norge kan komme fram til en løsning.

– Jeg tror vi vil få flere opplysninger om dette i den nærmeste fremtid. For øyeblikket venter alle aktørene bare på at det skal falle en dom. Det er slik de uskrevne reglene er. Jeg håper vi vil få se en positiv løsning utvikling i denne saken i løpet av få uker, sier Novikov.

Mulig med spionutveksling

Forsvareren har tro på en spionutveksling mellom Russland og Norge, og sier han ikke har inntrykk av at Russland er negative til en slik løsning.

– Jeg tror at hvis man allerede nå har begynt å jobbe med en utveksling, vil etterforskningen avsluttes raskt og dommen vil komme snart. I så fall vil Berg få komme hjem i løpet av året, sier Novikov.

En spionutveksling vil måtte involvere andre vestlige land, siden Norge selv ikke har noen russiske spioner i fengsel. Et av landene som er nevnt som aktuelt å samarbeide med, er Litauen, som har flere fengslede russiske spioner.

– Humøret hans er bedre

Forsvareren avviser at andre personer er blitt arrestert i forbindelse med saken. Informasjonen som tidligere er kommet ut om at en russisk statsborger er arrestert for å ha samarbeidet med Berg, stemmer altså ikke.

– Vi har derfor ikke noe moralt dilemma, der en person blir sittende i fengsel og en annen får gå fri. Berg er den eneste personen som er blitt arrestert i denne saken etter det jeg har kjennskap til.

Et tema i forbindelse med varetektsfengslingen har vært Frode Bergs helse. Ifølge Novikov har Bergs helse bedret seg noe den siste tiden.

– Humøret hans er blitt bedre. Det første sjokket man opplever etter å ha blitt arrestert er gått over. Berg er blitt vant til sin nåværende situasjon. Men han kjeder seg veldig. Han har tre bøker på cella. Bortsett fra dette har han absolutt ingenting å ta seg til, sier forsvareren.

Han forteller at Berg får en time med lufting hver dag, men at dette i realiteten foregår i noe man kan sammenligne med en celle uten tak.

– Den er svært liten. Han har lagt på seg fordi han får beveget seg så lite. De siste to ukene er han kommet i litt bedre form. Han ser bedre ut. Men han sier til meg at han synes det er vanskelig å ikke få bevege seg mer. Selv om han er blitt vant til omstendighetene, er det tøft for ham, sier Novikov.