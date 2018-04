Peter Madsen ble onsdag dømt til livstid i fengsel for å ha planlagt og gjennomført drapet på Kim Wall, samt seksuell mishandling av svært farlig karakter.

Aktor fikk dermed full gjennomslag for sin påstand i saken.

Dommen ble anket av Madsen på stedet og er dermed ikke rettskraftig.

Under en pressekonferanse i etterkant av domsavsigelsen sa aktor Jakob Buch-Jepsen at ubåten ved en rettskraftig dom vil bli destruert.

– Et åsted

De to selskapene som er deleiere i ubåten har ikke motsatt seg destruering.

Årsaken til at ubåten skal ødelegges er at den er å anse som et åsted for en svært alvorlig kriminell handling.

– Kim Wall har blitt mishandlet og drept i ubåten. Den er i ettertid blitt oversvømt med saltvann da den sank. Dette gjør at DNA i form av blod og hår kan være over alt i ubåten, og den skal derfor ikke fortsette å eksistere, sa Buch-Jepsen.

– Kynisk

I dommen fra København byret har dommerne lagt til grunn at Peter Madsen gjennom videoer han har lastet ned har vist en særlig interesse for spidding og tortur av kvinner.

I dommen blir det argumentert med at Madsen forsøkte å få med seg flere andre kvinner ut på tur med ubåten Nautilus i dagene før drapet på Wall, og at det var tilfeldig at det til slutt var journalisten som ble med.

– Det er snakk om et svært kynisk overgrep og drap på en tilfeldig kvinne som i forbindelse med sitt journalistiske arbeid ble med Madsen ut på en ubåt, sa tingrettsdommer Annette Burkø da hun la fram dommen.

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark sa i en kort kommentar på vei ut av retten onsdag at hun ikke er fornøyd med dommen, og at hun ser frem til ankesaken.

Ankesaken skal gå i Østre landsret i København, trolig før jul.