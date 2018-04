De 37 år gamle advokattvillingene Alena og Sasha Parker risikerer opp mot tre år i fengsel etter at de skal ha angrepet en kvinnelig politibetjent i Dubai.

I tillegg langet de to kvinnene, som ifølge tiltalen var svært beruset da de ble pågrepet, ut mot arabiske kvinner.

London-tvillingene jobber ifølge The Times i et advokatfirma i Dubai, og de to er angivelig kjente navn i Dubais uteliv.

De to legger jevnlig ut Instagram-bilder fra eksklusive og glamorøse fester i byen.

Hevder sin uskyld

Søstrene sier til nettstedet at de foreløpig ikke har blitt fremstilt for en dommer.

– Siden vi stoler på rettsystemet i De forente arabiske emirater og er sikre på vår uskyld, stoler vi på at rettferdigheten vil seire, sier de.

IKONISK: Tvillingene foran det ikoniske hotellet Burj al Arab i Dubai. Foto: Sasha Parker/Instagram

– Dessverre, siden saken ikke er kommet opp for retten i Dubai, kan vi ikke kommentere saken ytterligere.

Det var 4. august i fjor at Alena og Sasha ble arrestert i Al Barsha-distriktet etter en fuktig kveld på byen.

Under en rettshøring mandag ble det hevdet at duoen var uregjerlige før de ble pågrepet.

«En politipatrulje på stedet fant de to berusede britiske advokatene som oppførte seg opprørsk», står det i politiets rapport.

– Plutselig angrep de meg

Videre står det at Alena hadde skadet hånden sin og fikk behandling i en ambulanse på stedet, mens søsteren hennes stod på utsiden av den og brølte.

STÅR PÅ SITT: Tvillingene mener at de ikke har gjort noe galt, og sier at de stoler på retssystemet i Emiratene. Foto: Sasha Parker/Instagram

Ingen av søstrene ønsket angivelig å samarbeide med en politimann, og derfor tilkalte han en kvinnelig kollega som kunne passe på tvillingene.

– Plutselig angrep de meg, og jeg vet ikke hvorfor. De angrep meg og dyttet meg ned på gulvet. Jeg falt og skadet hodet og albuen, uttalte politikvinnen under høringen.

Videre fortalte hun at da kvinnene ble tatt med for å promilletestes, skjelte de ut både henne og arabiske kvinner.

– En av dem skrapte meg med neglene sine, sier politikvinnen.

I tillegg til politikvinnen, vitnet også tre politimenn og en overbetjent i retten.

Tvillingene erklærte seg uskyldige i å ha «fornærmet og motsette seg arrest ved å fysisk angripe en politikvinne».

De to er nå løslatt mot kausjon, og venter nå på en ny rettshøring.