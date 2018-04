Se det rørende øyeblikket når superstjernen gir vekk EM-gullet til en ung fan øverst.

Adam Peaty (23) har i en årrekke vært verdens beste brystsvømmer.

Briten har senket verdensrekorden på både 50 og 100 meter bryst med stor margin.

På den korteste distansen har han på egenhånd flyttet rekorden fra 26,62 til 25,95, mens på 100 meter bryst har han flyttet den fra 58,46 til 57,13. Det er en revolusjon.

I en video på Loughborough Universitys nettsider forklarer 23-åringen det brutale regimet som får ham i konkurranseform.

– Om vinteren tenker vi at jeg får mer ut av å bygge muskler. Da er jeg rundt 94 kilo, så konkurrerer jeg på 88 kilo, sier 188 centimeter høye Peaty.

– Den nedgangen er enorm. Man sulter seg selv for å komme seg dit, men samtidig er det et veldig smart sulteprogram.

– Latterlig

Uttalelsene får ernæringsekspert til å stusse.

– Det er aldri lønnsomt for en topputøver å sulte seg. Sult og mangel på energi reduserer utbytte av treningsøktene og øker risiko for skade og sykdom, og dermed risiko for ikke å kunne optimalisere treningsøktene og forberedelse til sesong, sier professor ved Norges Idretthøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, til TV 2.

Sundgot-Borgen har idrettsernæring som spesialområde, og sitter i IOCs medisinske og vitenskapelige ekspertgruppe.

Adam Peaty forklarer at kostholdsregimet hans er svært nøye kalkulert, og at han i tillegg blir vegetarianer når han skal «toppe formen», uten at det imponerer ekspertisen.

MUSKELMANN: Adam Peaty etter VM-gullet i Budapest i 2017. FOTO: NTB scanpix

– Jeg spiser ikke kjøtt den siste perioden frem mot stevne. Det handler om å holde fettprosenten nede, og kutte alt det unødvendige jeg ikke trenger, sier svømmestjernen.

– Dette er latterlig, sier Sundgot-Borgen.

– Du kan spise mange varianter av kjøtt uten at det bidrar til annet en flotte proteiner og forholdsvis lite kalorier.

Nedtur

Etter at intervjuet med svømmestjernen ble publisert fikk han seg en sjelden nedtur i Commonwealth Games (Samveldelekene).

Peaty vant 100 meter bryst, men var nesten to sekunder over sin egen verdensrekord. I tillegg ble han sjokkerende nok slått av sørafrikanske Cameron van der Burgh på 50 meter bryst.

Det var britens første tap på distansen på fire år!

Det overrasker få, når man hører på oppladningen.

Peaty forklarer at han i slankeperioden faster mellom seks og 18, og han hevder at dette bidrar til at kroppen forbrenner mer fett. Også dette får ekspertisen til å riste på hodet.

– Faste vil selvfølgelig kunne ha en uheldig effekt. Når kroppen opplever mangel på energi vil den gå i sparebluss. Han hevder at kroppen øker fettforbrenning. Kroppen blir heller dårligere til å forbrenne karbohydrater, som vil føre til at han ikke klarer å danne energi effektivt nok når det virkelig gjelder under trening og konkurranse, sier Christine Sundgot-Borgen til TV 2

Hun er datteren til Jornn, men selv doktorgradsstipendiat i ernæring ved NIH, og har IOCs diplom i idrettsernæring.

– Ingen retningslinjer innenfor idrettsernæring anbefaler slike regimer, og fraråder utøvere å følge slike trender. I tillegg til prestasjonstap, vil kroppen oppleve et enormt stress i tillegg til det stresset den opplever ved tøff trening. Det er en drastisk økning i risiko for sykdom og utmattelse. Energirestriksjon og mangel på karbohydrater er sett i sammenheng med overtreningssyndrom blant ellers friske utøvere.

– Som en racerbil

Adam Peaty ble olympisk mester i Rio, men sier han har vokst mye siden det. Alt handler om å ta det neste steget, og lete etter de små marginene som hjelper ham.

Det er der det ekstreme kostholdsregimet kommer inn.

– Det handler om fintuning, som en racerbil. Man ser på motoren og computeren for å finne det lille ekstra, sier Peaty, men møter motbør igjen.

– Det blir en svekket motor av et slikt regime, kommenterer Jorunn Sundgot-Borgen og får støtte av datteren:

– Dette regimet har ingenting med utvikling og prestasjon å gjøre. Dette er en utøver som ikke har fått riktig veiledning, og et støtteapparat som ikke har kunnskap om hvordan helsen og prestasjonen vil reagere på slike regimer. Han gir muligens uttrykk for at dette gir han resultater. Tenk hvor mye bedre han hadde vært dersom kroppen hadde fått nok energi og næring til å gjennomføre øktene optimalt og hente seg inn igjen til neste økt! Da hadde han blitt god da, sier Christine Sundgot-Borgen.

​