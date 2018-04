Etter 22 år som manager offentliggjorde Arsène Wenger forrige uke at han gir seg som Arsenal-manager etter sesongen.

Hevder Wenger ble sparket

Mange ble overrasket over tidspunktet annonseringen kom på. Wenger hadde i utgangspunktet ett år igjen av kontrakten med klubben.

– Timingen var faktisk ikke min avgjørelse. Når det kommer til det andre, har jeg allerede snakket om det, sa Wenger på en pressekonferanse onsdag før Europaliga-semifinalen mot Atlético Madrid.

Flere britiske aviser hevder at Wenger ikke tok beslutningen selv, men at klubbledelsen skal ha gitt ham beskjed om å tre til side. Blant dem er Daily Mail, som skriver at franskmannen ble presset til å ta avgjørelsen.

Det skal ha sikret ham 100 millioner kroner i farvel-penger fra London-klubben før tiden.

– Etter nøye vurderinger og diskusjoner med klubben føler jeg at det er riktig for meg å gi meg etter sesongen, skrev Wenger i brevet til fansen som ble lagt ut under tittelen «Merci Arsène».

Roser Luis Enrique

Men selv om tiden som Arsenal-manager går mot slutten, har ikke den 68-årige franskmannen planer om å gi seg. Både Everton og Monaco er nevnt som mulige destinasjoner, det samme er en rolle som sportsdirektør i Paris Saint-Germain.

En ting virker imidlertid å være klart – Wenger er ikke forberedt på å innta pensjonisttilværelsen helt ennå.

– Jeg vet ikke hva jeg kommer til å gjøre. Jeg kommer til å fortsette å jobbe. Kommer jeg til å hvile? Jeg vet ikke. Min stolthet har alltid gått på å gjøre mitt beste til siste dag av kontrakten. For øyeblikket er jeg ikke klar for å forplikte meg til noe som helst, sier Wenger.

Atlético står i veien for finale

Samtidig som Wenger pønsker ut fremtidsplanene, er Arsenal i full gang med jakten på en erstatter. Blant de heteste navnene er den tidligere Barcelona-sjefen Luis Enrique og nåværende Juventus-trener Massimiliano Allegri, men Wenger ønsker ikke å bidra til å sette ytterligere fart i spekulasjonene om hans arvtaker.

– Jeg har høye tanker om ham (Luis Enrique), men jeg vil ikke påvirke arbeidet for den neste manageren, sier Wenger.

Arsenal har mulighet til å gi Wenger en verdig avskjed etter en regjeringstid på over 20 år i klubben. Torsdag venter Atlético Madrid i det første av to semifinaleoppgjør i Europaligaen. Skulle Arsenal gå til topps i turneringen, vil det bli Wenger første og siste europeiske trofé som Gunners-manager.

– Denne spillergruppen fortjener noe spesielt, og jeg ønsker å gjøre det for dem og oppnå det med dem. Min største tilfredsstillelse ville vært å oppnå suksess med spillerne jeg har, sier Wenger.