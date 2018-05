Luba Kuzovnikova (42) er kunstnerisk leder for «Pikene på broen», et grenseløst norsk-russisk kulturprosjekt som også spionsiktede Frode Berg har vært med på å utvikle.

– Han kunne så mye og så mange ting, at vi kalte han lokal ekspert. Veldig ofte inviterte vi Frode til en lunsj eller middag for at han skulle fortelle nye kunstnere som kom hit til Kirkenes hvordan det er å jobbe ved grensen, sier den russiske kvinnen som har vært en pådriver for utviklingen av idretts- og kultursamarbeidet i det norsk-russiske grenselandet.

Den tidligere grenseinspektøren ble etter hvert også styremedlem i «Pikene på broen», og i forbindelse med kulturfestivalen Barents Spektakel i slutten av januar i år, reiste de også kunstneren Morten Traaviks installasjon Borderline under navnet Frodes Grense, for å sette fokus på situasjonen til den Moskva-fengslede og spionsiktede Kirkenes-mannen.

Det russiske Norge

Så mye som 15 prosent av innbyggerne i Kirkenes sies å være russere. De er lærere, skoleelever og studenter, næringsdrivende, de jobber i butikk eller som Luba med kulturutvikling. Sist søndag kom en en overraskende nyhet. Frodes advokater sto fram i Dagbladet og fortalte at deres klient hadde innrømmet å ha handlet på vegne av den norske etterretningstjenesten.

– Det var ikke forventet at Frode hadde tatt det valg han hadde tatt, sier hun til TV 2.

«Pikene på broen» blir av mange regnet som den viktigste kulturentreprenør i nord. De har fått det norsk-russiske kultur- og idrettssamarbeidet til å blomstre, og da styremedlemmet Frode Berg ble arrestert i Moskva på førjulsvinteren i fjor fryktet man ei ny istid i det norsk-russiske grenselandet.

– Det har ikke skjedd. Alle planer som vi har hatt i forhold til Barents Spektakel, med kunstprosjekter som involverte norske og russiske kunstnere blir gjennomført akkurat som i følge planen. Akkurat nå gjennomfører vi et stort norsk-russiske prosjekt med EU-støtte i Murmansk. Jeg har ikke opplevd noen former for mistillit eller hindringer de siste månedene, forteller hun.

Ordføreren fikk tidlig vite

Ordføreren i grensekommunen Sør-Varanger fikk tidlig kunnskap om hva siktelsen mot Berg bygget på. Informasjon han løftet opp på regjeringsnivå.

– Jeg varslet norske myndigheter om at jeg var blitt informert om at det var slik det hang sammen, sier han til TV 2.

Fortsatt tar ordfører Rafaelsen godt i mot delegasjoner fra det russiske nord. På hans kontor diskuteres viktige samarbeidsprosjekter og vennskap utvikles. Nettop som innbyggerene på begge sider av grensen helst vil ha det.

– Det folkelige samarbeidet det går sin gang hver dag, og det er jo det som er viktig for meg som ordfører. Å sørge for at sivilssamfunnet på begge sider har god kontakt, at Olga og Vladimir, Per og Kari samarbeider om det som betyr noe i våre liv, sier Rune Rafaelsen.

– Om Norge har en utenrikspolitisk eksportartikkel, så må det være det enestående samarbeidet vi har over grensen her hos oss. Drevet fram av grasrota i begge land, og det på en måte som vi politikken burde ta lærdom av, sier han.

Flytter Frodes Grense til Oslo

1. mai ble installasjonen Borderline, Frodes Grense satt opp foran Utenriksdepartementet i Oslo. Slik vil kunstneren Morten Traavik og «Jentene på Broen» plassere ansvar.

Og i januar neste år hadde det gledet Luba Kuzovnikova å få en hjemvendt Frode Berg som headliner på Barents Spektakel i Kirkenes.

– Hans historie har vi selvsagt en scene for. Så ja, vi får se. Kanskje vi skal stille Frode til et slags oppgjør da, smiler den russiske kulturprodusenten i den norske grensebyen.