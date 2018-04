De siste årene har vært tøffe for dieselmotoren. En rekke negative oppslag har sammen med fallende salg gitt stadig sterkere inntrykk av at diesel er på vei ut i personbilene.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før dieselandelen i Norge var på over 75 prosent. I mars i år var den nede i rekordlave 16 prosent. Og utviklingen går fort. Samme måned i fjor var dieselandelen på 24,6 prosent. Også det ble ansett som et svært lavt tall.

Den samme tendensen gjør seg gjeldende i flere europeiske markeder. I Storbritannia falt dieselsalget for eksempel med hele 17 prosent i fjor, med den sterkeste nedgangen i andre halvdel av året.

Står foran gjennombrudd

For bilbransjen er dette en stor hodepine. De har investert betydelige beløp i dieselmotorene og blir tvunget til å omstille seg mye raskere enn de selv ønsker.

Derfor jobbes det også intenst med å finne løsninger som kan gjøre dieselmotorene mer attraktive igjen. En av dem kan komme fra gigantkonsernet Bosch som nå hevder de står foran et gjennombrudd.

– Dette gir muligheten til å flytte debatten rundt dieselmotoren til andre arenaer, og forhåpentligvis også avslutte den.

Det sa Bosch-sjefen Volkmar Denner, på en pressekonferanse i Tyskland onsdag.

Unngå forbud

Hva er det så de har kommet opp med? Jo, ifølge bransje-nettsiden Autonews hevder Bosch at de har utviklet et nytt rensesystem for dieseleksos som skal kunne få utslippene betydelig under det som blir lovpålagte krav fra 2020. Dette skal blant annet hjelpe bilprodusentene til å unngå potensielle bruksforbud for dieselforbud i europeiske storbyer.

Bosch er i dag stor leverandør av dieselteknologi til en rekke av verdens største bilprodusenter, blant dem Volkswagen, General Motors og Fiat Chrysler.

Bosch-sjefen Volkmar Denner er ingen smågutt i bilbransjen. Nå er det nok mange som håper han kan holde ord rundt rensing av diesel. Foto: Scanpix.

Under 10 prosent av kravene

Dieselmotorenes store utfordring er utslippene av nitrogenoksider (NOx). Dette er lokale utslipp, som er et betydelig problem, særlig i storbyer. Til gjengjeld slipper de ut mindre Co2 enn bensinmotorer.

Bosch påstår at den nye teknologien deres skal klare å fange opp nitrogenoksidene, og redusere utslippene av disse helt ned til 10 prosent av de kommende kravene. De hevder også at dette skal fungere ved kalde temperaturer. Det skal heller ikke kreve ny hardware.

– Med denne nye eksos-teknologien, vil ikke lenger kjøreforbud i storbyer være aktuelt. Hvorfor? Fordi vi nå kan løse problemet med nitrogenoksid-utslipp i trafikken, sa Denner under presentasjonen.

– Alt har sin pris

Han understreket også at selskapet vil samarbeide med alle relevante myndigheter og kontrollinstanser. Selskapet skal blant annet ikke bruke testmetoder som er optimalisert for å få kunstig gode tall.

Brooms bilekspert Benny Christensen mener dette høres svært spennende ut, men understreker også at det kan være lurt å ta nyheten med en klype salt:

– Bosch er et kjempekonsern, med noen av verdens beste ingeniører. Det er mange som har mye å tape på at dieselmotoren får et stadig dårligere rykte, inkludert dem. Derfor er det ikke vanskelig å skjønne at de jobber på spreng med å finne løsninger. Det store spørsmålet er nok hvilke andre konsekvenser den nye teknologien får. Det er fullt mulig å rense motorer bedre enn i dag, men alt har som kjent sin pris, sier Benny.

De er bekymret

– Hva legger du i det?

– At det kan være snakk om flere ting: Økt pris, mer vekt, dårligere ytelser, kanskje andre typer utslipp. Det har jo vært forsket på dieselmotorer i mange år allerede, derfor vil nok mange være skeptisk til at man plutselig har funnet løsningen på alle problemer.

– Men samtidig: For mange av verdens bilprodusenter er utviklingen de siste årene mildt sagt bekymringsfull. Derfor er det ikke overraskende at man intensiverer innsatsen og investerer store beløp i håp om å finne løsninger som gjør at dieselmotoren kan leve videre i mange år til. Det høres i alle fall lovende ut, det blir spennende å få vite mer etter hvert som Bosch deler mer om denne teknologien, avslutter Benny.

