Nybilmarkedet i Norge har gjennomgått store endringer de siste årene. Mye handler om drivlinjer og overgang fra særlig diesel, til elbiler og ladbare hybrider. Men det er også en annen ting som har forandret seg mye, nemlig hva slags karosseri vi velger på bilene.

Den store taperen de siste par tiårene har vært sedanene. Først mistet de veldig mye salg til stasjonsvognene. Så kom den store SUV-bølgen og stjal enda flere kunder.

Resultatet er at det som en gang var en stor bilklasse, nå er helt marginal her hjemme. Noen større statusbiler selges fortsatt, bortsett fra det er markedet som godt som dødt. Kompakte sedaner er det omtrent ingen som vil ha.

Familie-størrelse

Men andre steder i verden er de fortsatt populære. Det gjelder særlig i Kina, der sedan er status.

Det er da også der Mercedes nå viser fram sin helt nye A-klasse sedan, attpåtil i lang versjon. Da heter den ikke helt overraskende A-klasse L sedan.

I vår del av verden er vi vant til å tenke på A-klasse som en kompaktbil. Men denne versjonen har vokst seg for stor til å kunne kalles kompakt. Med 60 millimeter ekstra akselavstand, er nemlig A-klasse L hele 4,60 meter lang, da er vi nesten i familiebilklassen. Den ekstra plassen kommer baksetepassasjerene til gode, samtidig som det gjør at inn- og utstigning til baksetet blir enklere.

Sporty linjer i hekken, her kjenner vi igjen elementer fra den større CLS.

Høy digital-faktor

Designmessig er det klare hint av firedørscoupéen CLS i hekken. Mercedes har gått for et sporty design.

Interiøret kjenner vi igjen fra allerede lanserte A-klasse. Her har Mercedes hentet over flere elementer fra de største og dyreste modellene sine, blant annet luftdysene fra E-klasse Coupe. Og multifunksjonsrattet, det kommer fra flaggskipet S-klasse!

Det er høy digital-faktor over dashbordet, samtidig som materialkvaliteten skal være svært høy, i alle fall på de mest påkostede utgavene. For første gang kan du nå få kjøling i setene på en A-klasse.

Mercedes har fått mye skryt for interiøret i nye A-klasse.

Til Norge?

Det vi kan kalle A-familien skal etter hvert inneholde hele åtte ulike modeller. Dette viser igjen hvor sterkt fokus de tyske bilprodusentene har på nisjer. De følger hverandre tett, og er til stede i langt flere bilklasser enn tidligere. A-klasse sedan har ikke mange konkurrenter, men én opplagt er Audi A3 sedan.

Hva så med det norske markedet? Dette sier Audun Hermansen som er PR- og informasjonsansvarlig for Mercedes her hjemme, til Broom:

– Den lange varianten av A-Klasse sedan produseres eksklusivt for det kinesiske markedet. Med over 250 chassis-, modell- og motorkombinasjoner tilgjengelig, jobber vi kontinuerlig med å finne de mest relevante alternativene for Norge. Døren er absolutt ikke lukket for A-Klasse sedan og vi er derfor veldig spent på hva kundene her hjemme synes om L-versjonen.

