En stor del av Volvo-salget her hjemme er av ladbare hybrider. SUV-ene XC60 og XC90 samt storbilen V90/S90 er alle tilgjengelig med ladbar hybrid-drivlinje.

Så langt har dette ikke vært tilgjengelig på den kompakte SUV-en XC40. Men nå skjer det ting her også.

Volvo har lagt premieren på XC40 T5 Twin Engine til den internasjonale bilutstillingen i Beijing som går av stabelen akkurat nå. Der er den ett av trekkplasterne på Volvo-standen.

Ny drivlinje

Kina er naturligvis ikke tilfeldig valgt her. Volvo har vært eid av kinesiske Geely siden 2010. Nå satser de tungt i det kinesiske markedet, der myndighetene er klare på at de vil ha større andel elektrifiserte kjøretøyer ut på veiene.

Volvo er så langt sparsomme med opplysninger, men det vi vet er at dette er en helt ny drivlinje. En 1,5-liters bensinmotor jobber sammen med en elmotor. Det blir spekulert i en samlet effekt fra disse på rundt 250 hestekrefter.

XC40 er den tredje SUV-en fra Volvo, den legger seg inn under XC60 og XC90.

Ikke med 4x4

Det som er helt nytt i denne sammenheng er at bensin- og elmotoren smeltes sammen til én enhet, i motsetning til dagens T8-drivlinje, hvor motorene er adskilt. Det betyr altså at begge motorene blir plassert foran. Bonusen er plassbesparelse, og at det trolig ikke vil gå utover kapasiteten i bagasjerommet.

Til gjengjeld ligger det an til at denne drivlinjen ikke blir å få i kombinasjon med 4x4. Men i denne klassen er det også noe mange kjøpere velger bort uansett, slik sett er det ikke sikkert XC40 taper så mye salg på det.

Vi vet foreløpig ikke noe om elektriske rekkevidde heller. Men her blir det antatt at Volvo vil legge seg på over 50 kilometer, etter den nye og strengere målemetoden kalt WLTP.

Slik ser T5-utgaven innvendig, Volvo har fått mye skryt for design og materialvalg i interiørene sine de siste årene.

Elbil kommer snart

For Volvo har lanseringen av denne bilen vært en eneste stor opptur. På bilutstillingen i Geneve tidligere i år ble den kåret til Årets bil i Europa 2018. Volvo skal allerede ha over 60.000 bestillinger inne på den, det er før salget har startet i Kina.

Volvos første rene elbil skal for øvrig komme til neste år, og er basert på konseptbilen 40.2.

Bilen er bygget på Volvos nye plattform for kompakte biler, kalt CMA. Den ligger også til bunn for XC40. Plattformen er utviklet for å kunne brukes til flere drivlinjer, også ren elektrisk.

T5 betyr at også XC40 har blitt ladbar.

500 kilometer?

Her er det klart at Volvo kommer til å satse på flere alternativer for rekkevidde. Sannsynligvis blir det en versjon som skal kunne klare minst 500 kilometer. Det blir også utgaver med kortere rekkevidde, dermed også lavere pris.

Og Volvo er avhengig av at dette blir en suksess. Målet er å selge én million elektrifiserte biler, innen 2025. Det betyr en rekke elbiler, og ladbare hybrider. Det er for øvrig ventet at XC40 blir den andre, rene elbilen fra svenskene.

PS: Volvo har laget elbiler tidligere også, den siste var en elektrisk utgave av småbilen C30. Men her var produksjonsantallet svært lavt, bilene var i praksis mer en test av teknologien for Volvos del.

