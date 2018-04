– Jeg hadde akkurat fylt 10 år. Jeg våknet av et voldsomt bråk, og sto opp for å se hva som foregikk. Da så jeg noen som mishandlet en mann. De sparket han i hodet til han ble bevisstløs. De trodde nok han var død, for etterpå rullet de han inn i et teppe og bar han ut, forteller hun.

Vond oppvekst

Kristiansen har skrevet romanserien «I krig og kjærlighet», som består av 46 bøker. Skrivingen har fungert som terapi for alt det vonde hun opplevde i barndommen.

– Etter at mine foreldre skilte seg på slutten av 60-tallet, ble hjemmet vårt et sted der det rus- og kriminelt belastede miljøet i distriktet oppholdt seg stadig oftere.

Til Åsted Norge forteller hun om barndommen, og minner som er vanskelig å forestille seg. Det var mye bråk og uro i barndomshjemmet som lå i Skappelsgate i Hamar sentrum. Politiet var ofte innom, men det hjalp lite. Det hun opplevde om natten for snart 50 år siden skilte seg ut.

– Etter at de bar mannen ut av huset vårt, kom de veldig fort tilbake. På andre siden av gata vår lå det en gammel rektorbolig som skulle rives. Jeg skjønte at de måtte ha gjemt han der, sier Else Berit.

Neste dag tok hun med seg ei venninne inn i den gamle boligen. Og akkurat som hun trodde, var mannen der.

– Han satt lent opp mot veggen med rim rundt munnen.

Else Berit Kristiansen vokste opp i dette huset i Skappelsgate. Her var det mye bråk, festing og vold. Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv

Fortrengte minnene

I ettertid hørte hun at mannen døde på sykehuset. Men det var ingen som ble straffet for mishandlingen. I mange år fortrengte Else Berit hele episoden. Det var aldri noe tema å snakke med noen om hva hun hadde sett, hun var redd for hva som kunne skje med henne.

– Jeg hadde jo sett hvor hensynsløse de var. Som liten jente visste jeg at de ikke hadde hatt noen skrupler med å ta meg heller hvis jeg hadde sladret på dem. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å fortrenge det, sier hun.

Men for noen år siden kom minnene tilbake. Det hun så lenge hadde fortrengt, begynte å dukke opp igjen i små glimt.

– Det er først nå jeg forstår hvor mye den hendelsen påvirket meg. Jeg kommer ikke til å få ro før jeg har funnet ut om det er noen pårørende som burde få vite sannheten, sier hun.

REKTORBOLIG:I denne boligen ble mannen funnet. Huset ble kort tid etterpå revet. Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv

Åsted Norge satt på saken

I fjor høst tok hun kontakt med Åsted Norge og Asbjørn Hansen for å be om hjelp etter å ha gjort egne undersøkelser i over to år uten resultat.

– Historien som Else Berit har fortalt oss er meget spesiell. Det er grusomt å høre hva hun og søsknene opplevde som barn i Skappelsgate. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor hun ønsket å fortrenge det hun hadde blitt vitne til, sier Asbjørn Hansen i Åsted Norge.

Han tror det er fullt mulig å finne mannens slektninger.

– Vi har funnet ut en hel del allerede, men det gjenstår en del undersøkelser før vi er helt i mål, sier han.