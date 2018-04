Mandag denne uken startet Frankrikes president Emmanuel Macron sitt tredagers besøk i Det hvite hus.

Flere har bitt seg merke i det usedvanlig nære forholdet Macron og Trump har vist frem for pressen i løpet av besøket.

Da de møttes foran journalistene ga de to hverandre klem og kyss på kinnet, før Trump sa til reporterne at han liker den franske presidenten «veldig godt».

I løpet av besøket har de to presidentene vært svært fysiske med hverandre. I det ovale kontor børstet Trump blant annet det han mente var flass, av dressjakken til Macron, det skriver New York Times.

– Vi må gjøre han perfekt, sa den amerikanske presidenten om sin franske kollega, før han la til:

– Han er perfekt.

Ved et annet tilfelle, la Macron hånden sin på kneet til Trump da de to satt ved siden av hverandre.

– Vil jobbe sammen

Tirsdag kveld var det duket for middag i Det hvite hus.

– Må vårt vennskap vokse enda dypere, må vårt slektskap vokse enda sterkere og må vår hellige frihet aldri dø, sa Trump til Macron da han holdt et godt tak i armen til den franske presidenten.

Macron på sin side sa at ingen kunne ha spådd at de to mennene ville være sammen i Det hvite hus, for bare noen år siden.

– Jeg ble kjent med deg, du ble kjent med meg. Vi vet begge at ingen av oss ombestemmer oss lett, men vi vil jobbe sammen og vi har evnen til å lytte til hverandre, sa Macron.

GODE VENNER: Emmanuel Macron og Donald Trump har vist frem et tett forhold under den franske presidentens besøk i Det hvite hus. Foto: Kevin Lamarque

Liknende bakgrunn

Forholdet mellom de to presidentene har blomstret siden Emmanuel Macron ble valgt til Frankrikes president i mai i fjor.

– De har møttes veldig mange ganger, og det begynte jo ganske «kleint» med det famøse håndtrykket, sier USA-kommentator Thor Steinhovden.

De to har blant annet hatt middag sammen i Eiffeltårnet, det skriver Business Insider.​

– Nå kan det se ut som Trump tar mer på Macron enn på Melania om dagen. Hun var jo i begravelsen til Barbara Bush, og da trakk enkelte frem at hun koste seg mer med Obama der enn med Trump ellers, sier Steinhovden.

Til tross for forskjellig politikk har de to presidentene til felles at de har en relativt utradisjonell bakgrunn for sine presidentskap. Begge har bakgrunn fra finansverden, noe som kan føre til at de «snakker samme språk», det skriver Business Insider.

– De har en tilnærmet lik bakgrunn, og det kan spille inn, men samtidig er de veldig ulike på idéer. Macron står for den europeiske modellen og mange av de verdiene som en tradisjonell republikaner ville omfavnet, sier Steinhovden.

– Prøver veldig hardt

Men hva er egentlig grunnen til denne oppvisningen av et tilsynelatende tett og godt forhold mellom de to statsoverhodene?

– Det kan se ut som de prøver veldig hardt å få forholdet til å delvis funke, sier Steinhovden.

Han tror at det i Macrons tilfelle blant annet ligger en personlig agenda til grunn, og at han nå ser muligheten til å klatre på rangstigen blant lederne av den vestlige verden.

– På et vis er Trump leder for det man vil kalle en verdensmakt som er i ferd med å abdisere, og så har du den unge prinsen som ønsker å ta over den posisjonen, sier Steinhovden.

I tillegg er det nærliggende å tro at Macron ønsker å få Trump til å inngå et kompromiss om Iran-avtalen, noe som ifølge Steinhovden ville vært en stor seier for den franske presidenten.

Om Donald Trump faktisk vil være villig til å inngå et slikt kompromiss, er usikkert.

– Trump har jo snakket rundt slike store temaer siden valgkampen uten helt å vite hvor han vil med det, men det er umulig å vite, sier han.

Den amerikanske presidenten har på sin side hatt god nytte av Frankrikes samarbeid, blant annet i Syria.

– Det kan være at han som president innser at han noen ganger må være litt mer diplomatisk, sier Steinhovden og legger til:

– Det er stilen hans, han bytter mellom å være en konfronterende person og så oppfører han seg plutselig diplomatisk også.