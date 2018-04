Det er på forhånd annonsert at dommen vil bli avsagt klokken 13.00 onsdag. Det vil da bli kort redegjort for dommernes avgjørelse.

Klokken 12.37 var aktor Jakob Buch-Jepsen og Madsens forsvarer Betina Hald Engmark på plass. Det er satt fram 10 stoler i området av rettssalen der pårørende sitter.

Deretter vil det gå en hel uke før journalister får tilgang på hele dommen, som er på over 100 sider.

Det er varslet at aktor Jakob Buch-Jepsen skal holde en pressekonferanse utenfor København byret klokken klokken 13.30.

Forskjellige påstander

Mandag ble det i København byret lagt ned påstand fra både aktor og forsvarer.

Aktor mener det er bevist at Madsen gjennomførte drapet slik påtalemyndigheten hevder, og at han på forhånd planla det.

Han nedla påstand om livstid i fengsel, en straff som er tidsubestemt. Dette er en straff som etter rettspraksis kun blir idømt i svært alvorlige saker, gjerne der det er snakk om flere drap.

Aktor argumenterte for at denne saken er så alvorlig at en livstidsdom er det eneste rette.

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark mener derimot at det ikke foreligger bevis for den alvorlige tiltalen.

– Jeg har enda ikke sett fellende bevis i saken. Jeg minner om at all tvil skal komme den tiltalte til gode, sa hun i sin prosedyre.

Madsen har innrømmet å ha partert liket av Kim Wall, og Hald Engmark la ned en påstand på seks måneders fengsel for likskjending.

Votering

Dommen skal utarbeides av de tre dommerne. Det er en fagdommer og to lekdommere som skal vurdere saken.

De tre dommerne skal stemme over skyldsspørsmålet. Deretter over dommen.

I mentalerklæringen, som er den rettspsykiatriske rapporten om Madsen, går det fram at Madsen har en svært farlig personlighet som gjør at han vil kunne begå kriminalitet i fremtiden.

I rapporten går psykiaterne så langt at de anbefaler forvaring dersom Madsen blir dømt. Både en forvaringsdom og en livstidsdom er tidsubestemte dommer i Danmark.

Ved en livstidsdom vil det gå 12 år før den dømte kan søke om prøveløslatelse.

Ved en forvaringsdom kan domfelte søke om dette etter tre år. Dette er trolig noe av grunnen til at aktor Buch-Jepsen har bedt om livstid. Den i Danmark som i dag sitter på den lengste livstidsdommen har sittet i 34 år.