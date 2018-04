Det europeiske krasjtest-intsituttet Euro NCAP har forlengst blitt "fasiten" på krasjtester i vår del av verden.

Her blir nye biler satt på krevende prøver, samtidig som ekspertene hos Euro NCAP gransker sikkerhetsutstyret bilene er utstyrt med.

Nå har turen kommet det som akkurat nå er Norges mest solgte bil, nemlig Nissan Leaf. Da forrige Leaf ble testet, var den første elbil noensinne som oppnådde toppkarakter og fem stjerner. Dermed var ikke tvil om hva den nye utgaven hadde å leve opp til.

Med glans

Til 2018 har Euro NCAP også strammet inn kravene sine til full score ytterligere. Her er altså fallhøyden betydelig.

Men Leaf klarer testen med glans. Det ble fem stjerner på elbilsuksessen.

Euro NCAP har delt inn testen sin i flere ulike kategorier, der det blir gitt prosentvis score. På beskyttelse av voksne får Leaf 93 prosent, det er et svært godt resultat.

På beskyttelse av barn, er resultatet 86 prosent, også det godt over gjennomsnittet.

Nissan Leaf leverer også hos Euro NCAP. Her blir det fem stjerner og full score. Foto: Euro NCAP.

Utvidet kategori

Tidligere har Euro NCAP hatt en egen kategori for fotgjenger-beskyttelse. Nå er denne utvidet til det man kaller "sårbare trafikanter", i dette inngår for eksempel syklister. Her sjekker man blant annet bilens nødbrems-system, også systemer for gjenkjenning av blant annet fotgjengere og varsling når bilen ikke holder seg innenfor sin fil.

Knut Arne Marcussen er kommikasjonssjef for Nissan i Norge.

Leaf oppnår en score på 71 prosent i denne kategorien.

Til slutt handler det om sikkerhetsutstyr og systemer som assisterer føreren. Også her blir det 71 prosent på Leaf.

– Dette er svært gledelige nyheter og vi er veldig fornøyd med resultatet. Det viser at nye Leaf lever opp til forventningene som stilles til nye biler i dag, og at også elbiler kan være blant de tryggeste. Nissan har lagt ned mye ressurser i å gjøre nye Leaf så sikker som overhodet mulig, med blant annet det siste innen teknologisk sikkerhetsutstyr. Dette resultatet er beviset på at det lønner seg, sier Nissan norske kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen, til Broom.

Spart 78.000 liv

Euro NCAP ble for øvrig grunnlagt i 1997. Målsetningen var å sette fokus på kollisjonssikkerheten i nye biler – og gjennom offentliggjøringen av disse testene tvinge bilprodusentene til å gjøre bilene sikrere.

Hele 1.800 biler har bokstavelig talt møtt veggen hos krasjtest-instituttet siden starten. De har en samlet verdi på rundt 1,5 milliarder kroner.

Euro NCAPs egne beregninger viser at minst 78.000 liv er blitt spart, siden de startet testene sine.

