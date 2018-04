Amerikanske Amanda Burnett (23) delte nylig et bilde på Twitter og Facebook som har gitt mange en god latter.

Bildet var av brevet hun sier at hun fikk i postkassen etter å ha vært på date hjemme i Indiana, skriver ABC.

Brevet var en faktura, hvor hun ble bedt om å betale halvparten av middagen og drinkene sine fordi hun «ghostet», altså sluttet å svare, mannen etter daten.

«Det går ikke an å dikte opp noe som dette», skrev hun i en tekst hun har lagt over fakturaen.

Amanda fortalte at de to spiste på restauranten og bryggeriet The Tap i Indiana.

Hun spiste pulled pork-taco og drakk en øl og drinken Bramble Mule.

«En fyr sendte meg akkurat en regning for middagen vi hadde for noen uker siden fordi jeg ikke svarte ham på melding. Det går ikke an å dikte opp noe som dette», skrev Amanda på Twitter.

Regningen for det hele, inkludert skatter, avgifter og en liten avgift for å ha sendt fakturaen i posten, var på var på 40 dollar, altså omtrent 315 kroner.

Ba mannen ryke og reise

Amanda påstår at like etter at hun fikk fakturaen, også fikk en melding fra mannen som kunne informere om at Amanda risikerte purregebyr og til og med inkassokrav hvis hun ikke betalte regningen.

«Hahahahaha f**k off», svarte Amanda på meldingen.

Etter at Amanda la ut bildet på Twitter, fikk hun en rekke tilbakemeldinger fra andre som mener at det bare skulle mangle at hun ikke betalte for seg.

Andre mente at hun ikke skyldte mannen noe som helst, da det var han som inviterte henne med ut på middagen.

Etikette-ekspert: – Hevngjerrig

KASTER SEG INN I DEBATTEN: Den profilerte etikette-eksperten Daniel Post Senning. Foto: Privat

Også etikette-ekspert Daniel Post Senning har kastet seg inn i debatten, og sier til Business Insider at det vanligvis er den som inviterer som skal betale.

– Det tradisjonelle er at verten betaler, slik at den som spurte personen om å bli med på date, skulle betale. Men vi lever i en verden der folk av forskjellige årsaker deler regningen både i forhold og på første date, sier han.

Han sier at det virker hevngjerrig å sende en faktura i posten etter en date.

– Deler av det å ha god etikette er å kunne tolke sosiale tegn. Å sende en faktura virker på en måte hevngjerrig fordi det går fra å være noe sosialt til å bli noe profesjonelt.

Slettet bildet etter rabalder

Etter alt rabalderet på Twitter har Amanda slettet bildet, og gjort kontoen sin privat.

Flere skriver at hun i det minste kunne ha vært ærlig og fortalt mannen at hun ikke var interessert i ham.

«Amanda, han vil ikke ha betaling. At du ikke har anstendighet nok til å skrive 'takk, men dette kommer ikke til å fungere' er bare dumt», skriver en.

En annen går hardere ut mot Amanda:

«Gutter, hvis daten ikke fungerte, så send regning. Hvis hun ikke betaler, så la det gå til inkasso», skriver han.

Mange påstår at Amanda kun var ute etter gratis mat.

«Wow, denne dama har ingen moral og klarer ikke å betale sitt eget måltid. #VilHaGratisMat», skriver han.

«Så utrolig mange kvinner forventer at mannen skal betale for alt», skriver en mann.

Ikke forpliktet til noe

Amanda får også støtte, og mange skriver at Amanda burde ha tatt seg betalt for å ha kastet bort tiden sin på mannen.

Før hun slettet bildet, skrev Amanda dette på Twitter:

«Utrolig morsomt hvordan folk med en gang bare: Vel, hvorfor tekstet ikke DU ham tilbake? Ville du bare ha gratis mat? Du, som kvinne, er ikke forpliktet til å gi en mann noe i bytte for et billig måltid», skrev hun.