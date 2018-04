Se scoringene fra kampen i Sportsnyhetene øverst på siden!

Anfield var nok en gang Mohamed Salahs lekegrind, men gjestene fra Roma fikk lov til å ha det litt moro etter at egypteren ble byttet ut etter 74 spilte minutter.

– Kan ikke bare tenke på én kamp

På det tidspunktet stod det 5-0 til Liverpool. Kvarteret senere hadde Roma scoret to ganger og vekket til liv et lite håp om å kunne slå tilbake på hjemmebane om én uke.

– Dersom noen ønsker å si at det var min feil at vi slapp inn to mål fordi jeg byttet ut angriperen, har jeg ingen problemer med det, sa manager Jürgen Klopp på pressekonferansen etter kampen.

Han peker på helgens hjemmekamp mot Stoke, som med seier langt på vei vil sikre Liverpool en plass blant de fire beste i Premier League. Da gjelder det å ha lagets store stjerne skadefri og klar for nye oppgaver.

– Jeg kan ikke bare være i én kamp. Jeg tenkte at vi ikke hadde godt nok pasningsspill, så vi la dem i bakrommet og Mo løp på alle. Det hadde helt ærlig ikke hjulpet oss mye dersom han hadde blitt skadet. Det var grunnen til det, sier Klopp.

– Verdensklasseform

To scoringer og to målgivende pasninger har nok en gang fått superlativene til å hagle over Salah. Den mildt sagt mirakuløse sesongen til den 25-årige egyptere, som står med 43 mål i alle turneringer, har fått flere til å mene at han bør vurderes opp mot Lionel Messi og Cristiano Ronaldo i Gullballen-kåringen.

– Dersom dere mener han er verdens beste, så skriv eller si det. Han er i en utrolig god form, han er i verdensklasse form, 100 prosent, sier Klopp.

– For å være verdens beste må du gjøre det over en lengre periode. Det er et par andre som ikke er så verst. Han er en strålende spiller, og jeg er virkelig fornøyd med å ha ham.

Klopp sier at det tok litt tid å tilpasse seg Roma-laget før hans elever kunne fyre på alle sylindere. Da gikk det til gjengjeld unna.

Roma så til tider ut som smågutter sammenlignet med Liverpools forrykende angrepsspill.

– De første 15 minuttene måtte vi tilpasse oss motstanderens formasjon, og så spilte vi som vi skal spille. Han (Salah) hadde en stor påvirkning på det, selvsagt, sier Klopp.

– Jeg liker de andre guttene også, men det første målet et er genialt skudd. Han har allerede scoret noen sånne, så det gjør det enda mer spesielt. Det er klart at det ikke er tilfeldig. Det andre målet kom etter strålende spill. Og så skaper han de to andre målene, sant?

Må unngå Barcelona-blemme

Returoppgjøret i Roma neste uke skal på i utgangspunktet være en transportetappe mot finalen i Kiev, men historien har vist at man aldri kan avskrive noen i Mesterligaen. Og nettopp Roma er et levende eksempel på det.

For bare to uker siden slo det italienske hovedstadslaget Barcelona 3-0 på Stadio Olimpico og gikk dermed videre på bortemål.

– Jeg har sagt det et par ganger, det burde ikke høres ut som en advarsel, men vi er ikke Barcelona. Barcelona er et av to-tre beste lagene i verden, og de har vunnet så mye de siste årene, og det har ikke vi. Vi må kjempe alt vi har for det resultatet igjen, sier Klopp.

Roma-trener Eusebio Di Francesco nekter å gi opp håpet om Romas første Mesterliga-finale siden 1984 da nettopp Liverpool dro det lengste strået.

– Resultatet vi fikk mot Liverpool er bedre enn 1-4-nederlaget for Barcelona. Håpet lever fortsatt. De som ikke tror på det kan bli hjemme, sa Roma-trener Eusebio Di Francesco til pressen etter kampen.