I går var det områdene litt inn fra kysten som hadde de høyeste temperaturene. Men skikkelig varmt var det ikke.

Oslo og Kristiansand endte på 12-tallet i går, Trondheim krøp over ti grader, ellers var det ensifrede antall grader i de andre store byene.

Det positive er at det ikke var skikkelig kaldt heller. Selv på toppen av Juvasshø, 1894 meter oppe i Jotunheimen, var det aldri kaldere enn minus 7,9 grader i natt.

Tromsø hadde 6,7 grader som minimumstemperatur, Vadsø 4,2.

For alle som lengter tilbake til det fine været Sør-Norge hadde helgen for to uker siden, har Storm-meteorolog Roar Inge Hansen dårlige nyheter.

OSLO lørdag 14. april. Foto: Ronald Toppe / TV 2

– Vi beholder disse temperaturene både resten av denne uken, og utover i neste uke, sier han.

Men, for alle de som kikker engstelig på elver og vann er dette godt nytt.

Demper flommen

Skikkelig varme sammen med mye nedbør, hadde bråstartet vårflommen. Temperaturer mellom null og 15 grader, og varmegrader også høyt til fjells, gjør at snøen i stedet smelter stille og forsiktig ned.

NVE varsler ikke flom i noen deler av landet nå.

Snøkartene viser det er bare de høyeste toppene i Langfjella, fjellområdene i Nordland og Troms, og deler av Finnmark som har fått påfyll av snø den siste uken.

SNØFORHOLDENE nå

Kartet som viser endringen er for det meste oransje og rødt, og noe som viser at det har minket kraftig på snøen.

Tidligere i vinter hadde store deler av Sør-Norge over tre ganger mer snø enn normalt, nå er det bare noen små mørkeblå flekker igjen på kartet som viser snømengden i prosent av normalen.

– Det er fortsatt nok snø til en skitur både i fjellet og innlandet. Bjørnholt i Nordmarka har 41 centimeter nå, Geilo 33 centimeter, Kvamskogen ved Bergen 51 centimeter, Drevsjø har 30 centimeter, og på Finnmarksvidda ligger det mellom 50 og 70 centimeter snø nå, forteller Hansen.

De lave temperaturene gjør at snøskredfaren minker inn i helgen. Torsdag er den liten eller moderat i hele landet.

Proppen i Glomma

Problemene i Glomma skyldes ikke at det er uvanlig mye vann i vassdragene, men at elveisen plutselig løsnet. Små og store isflak ligger nå som en propp i elven og stenger for vannet.

Bildene under er tatt av Simon Oldani i NVE, og viser hvordan det så ut ved Rena i går.

– Det ser ganske likt ut i dag også, men det har løsnet litt ved broen på Rena, forteller TV 2 reporter Asbjørn Øyhovden.

Den store proppen i elven ligger ved Hanestad, lenger nord i Glomma.

– Jeg pratet med NVE nå i morgens, og de forteller at proppen fortsatt er to kilometer lang, sier Øyhovden.

Moderat pollenspredning

Lave temperaturer og gråvær sørger også for at pollenspredningen går rolig for seg.

Hassel og or er så godt som ferdig med pollenspredningen. Det er moderat spredning av pollen fra selje og vier nå, treslagene i salix-familien.

Den virkelig plagsomme bjørkepollensesongen er ikke startet.

Lave temperaturer er ikke nok til å stanse bjørken, men gjør at spredningen skjer langsomt når den først kommer i gang.

To våte dager i Midt-Norge

Det er et svakt lavtrykk på vei inn mot Midt-Norge nå, og det gjør det vått fra Bodø og sørover til Trondheimsfjorden - både i dag og i morgen.

– Prognosene viser at det kan komme 40-60 millimeter lokalt fra i kveld til i morgen kveld, sier Hansen.

NEDBØR frem til midnatt søndag

Nedbøren kommer som regn i lavlandet, vi må over 400-700 meter før den faller som snø.

Vinden øker på, det blir opp i liten kuling fra sørvest i det samme området.

– Fra Bodø og nordover er det bra vær i dag. En og annen lokal regnbyge, ellers mye sol og lite vind, sier Hansen.

Fra Trondheimsfjorden og sørover er det grått og disig, og går en og annen regnbyge. Sør- og Østlandet har det beste onsdagsværet, lite skyer og mye sol.

Torsdag blir omtrent som i dag, med to unntak.

– Langs kysten av Finnmark blåser opp til kuling fra nordøst, og kommer inn litt sludd og snø. I Sør-Norge kan vi få inn tordenvær, sier Hansen.

Både Vestlandet, Sør- og Østlandet kan oppleve tordensmell i morgen.

– På Vestlandet kan det gå byger hele dagen, på Sør- og Østlandet er det i ettermiddagsbygene det smeller, forteller Hansen.

Veldig usikkert i helgen

De siste dagene har prognosene svingt fra flott til vått helgevær i Sør-Norge. Hansen er fortsatt ikke sikker på hvordan det blir.

– Det kommer et lavtrykk opp fra sør og inn i Nordsjøen lørdag. Slik det ser ut nå, fortsetter det inn i Sør-Sverige, der det går i oppløsning. Østlandet kan også få litt nedbør. Men, dette kan snu igjen, sier Hansen.

Dagens prognoser viser at det kommer til å gå noen tordenbyger om ettermiddagen på Sør- og Østlandet. Ellers blir det mye sol og fint vær østpå fredag. Lørdag er altså usikker, men søndag blir fin.

Fra Trøndelag og sørover på Vestlandet blir det bygevær også fredag.

– Bygene fortsetter nord for Stad også lørdag og søndag, lenger sør på Vestlandet blir det færre byger og mer sol i helgen, sier Hansen.

Også Nord-Norge får bygevær fredag og lørdag, men det blir også en god del sol. Søndag ser ut til å bli den beste dagen.

Mai ser ut til å starte grått

Tirsdag er det 1. mai, og mange tar fri mandag.

Slik det ser ut nå, kommer det til å bygge seg opp et høytrykk nord i Skandinavia. Det betyr fint vær i Nord-Norge.

– I Sør-Norge er det veldig usikkert. Det kan komme inn lavtrykk både fra vest og sør. Mandag ser ut til å bli dagen med best vær, sier Hansen.

Tirsdag kommer det et kraftig lavtrykk inn i Norskehavet. Tirsdag og onsdag øker sjansene for regn og kuling fra sørvest, spesielt på Vestlandet.

– Det holder seg kjølig i hele landet, med temperaturer under det som er normalt nå, sier Hansen.