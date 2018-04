Endre (35) fra Oslo har samlet på leker fra 80- og 90-tallet i årevis.

Hjemme i leiligheten han deler med samboeren, som også samler på gamle leker, er det et eget rom til lekene.

– Når jeg inviterer folk som ikke har vært hos meg før, så ber jeg dem gå inn på det rommet. Da blir det helt stille, sier Endre og ler.

På hyllene står figurer som My Little Pony og andre samleobjekter nøye og pent plassert.

– Jeg kjøper det jeg kommer over, på loppemarked, bruktbutikker og på nettet. Det kan være leker jeg kjenner igjen fra barndommen, som jeg ønsket meg men aldri fikk, forteller han.

SAMLER: Endre samler på gamle leker, deriblant dukker og figurer. Foto: Privat

35-åringen anslår at han bruker rundt 2.000 kroner i året på brukte leker. Som mangeårig samler ser han stor forskjell fra dagens leker i butikkene, og det som var populært på 80- og 90-tallet.

– I dag kommer det nye ting ganske ofte, og jeg føler at produsentene lager litt for mye ting. Ungene får kanskje ikke tid til å sette seg inn i ting, eller få interesse for én bestemt leke eller serie, mener han.

Vi har laget en liste over lekene du kanskje husker fra din barndom – se om du finner din favoritt fra oppveksten:

Pogs

Dette spillet ble populært tidlig på 90-tallet i USA, og spredte seg også til Norge. Mange husker nok best selve samlingen med pogs, som var runde merker med mønster og figurer på.

POGS: Disse runde pappmerkene var en populær samlegjenstand for mange barn. Foto: WikiFido/Wikimedia

Tamagotchi

De små, digitale «dyrene» fra Japan var selve livet for mange, og man var gjerne villig til å gå langt for å sikre at de fikk mat og stell. For passet man ikke godt nok på, kunne Tamagotchien faktisk dø...

TAMAGOTCHI: Datadyr var en seriøs syssel for mange barn. Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia

​Pokémon-kort

Er du oppvokst på 90-tallet kan du nesten umulig ha unngått å eie et Pokémon-kort. Pokemon har de siste årene fått en skikkelig oppsving i popularitet, og det selges fortsatt samlekort for dem som er interessert. Er du heldig får du kanskje et glanskort...

POKÉMON: Samlekort, tv-serie, figurer og etter hvert mobilspill – Pokémon har vært og er fortsatt stort blant mange. Foto: Jarekt/Wikimedia

Furby

Dette snakkende dyret, lansert i 1998, skapte nok irritasjon hos mange foreldre. For Furby snakket ivrig til eieren med høy robotstemme, gjerne dagen lang. Man kan fortsatt få kjøpt Furby i lekebutikker – hvis du savner den lille pelsdotten.

FURBISH: Furby snakket sitt eget språk, Furbish, men var programmert til å etterligne vanlig språk mer og mer etter hvert. Foto: Creative Commons









Trappetroll

Hadde man trapp hjemme, var dette en kul leke å ha. Problemet var når trappetrollet viklet seg inn i seg selv.

TRAPPETROLL: Trappetrollet ble utviklet allerede tidlig på 40-tallet. Foto: Ramona Trusheim/Creative Commons

Monchhichi

Denne krysningen mellom ape og menneske var svært populære kosedyr på 80-tallet. Mens noen synes skapningene var søte, var det også dem som mente utseendet var skremmende. .

MONCHHICHI: Søte, eller litt skumle? Foto: Creative Commons



He-Man

Figurer fra denne tegneserien var populære blant dem som vokste opp på 80-tallet. Det fantes mange varianter av actionfigurene, som sto plassert på mange gutterom. Også Mask var en populær actionserie på 80-tallet, som man kunne samle plastfigurer til.

HE-MAN: Det fantes ikke noe mer maskulint og tøft enn He-Man på 80-tallet. Foto: Flickr/Semihundido

Polly Pocket

En dukke så liten at den får plass i lomma, var konseptet bak Polly Pocket. Hadde du denne i baklomma ble du blant de kuleste i skolegården. Problemet var at de små skoene, veskene og parykkene ofte forsvant. Senest i år ble Polly Pocket relansert, ifølge magasinet Parents.

POLLY POCKET: Man kunne kjøpe Polly Pocket-sett i mange ulike varianter. Foto: Herry Lawford/Flickr

Perler

Denne aktiviteten lever fortsatt i beste velgående, men mange husker nok perling fra oppveksten. Det fantes mange ulike former man kunne perle på for å lage flotte figurer av plastperlene. Til slutt måtte resultatet opp på strykebrettet for å strykes.

PERLING: Man kunne perle både etter fri fantasi, eller til inspirasjonsbøker som viste mulige mønstre. Foto: Creative Commons

​Klinkekuler

De fargede glasskulene kom i ulike størrelser, og det var stas å ta med sin samling ut for å spille. Traff du godt nok, kunne du kanskje vinne noen fine kuler.

KLINKEKULER: Glasskulene er fortsatt å få kjøpt i leketøysbutikker i dag. Foto: Creative Commons

Baby Born

Det var litt av en oppgave for et barn å selv passe på sin Baby Born. Denne plastdukken måtte man nemlig skifte bleier på, etter at man matet den med utvannet grøt. I 2017 ble det imidlertid kjent at de populære dukkene kan inneholde helsefarlig muggsopp.

BABY BORN: Baby Born blir ofte kalt «den levende babyen», ettersom den både kan «bæsje» og «tisse». Foto: Produsenten

Game Boy

Man kommer ikke utenom Game Boy i en slik liste. Den første Game Boy-en ble sluppet i 1990 i Norge. Et kjent problem var støv som samlet seg i spillene. På slutten av 90-tallet kom Game Boy med farger, men det var det bare de aller heldigste som fikk.

GAME BOY: Lykken var en Game Boy om man vokste opp på 90-tallet. Foto: Creative Commons

Lykketroll

Høydepunktet med tannlegeturen var selvsagt lekeskuffen. Ofte fikk man velge mellom lykketroll og tannkrem, og da var valget lett.

LYKKETROLL: Disse var fine å ta med seg hjem fra tannlegebesøket. Foto: Flickr

My Little Pony

Disse plastponniene ble lansert på tidlig på 80-tallet. Endre Nermoen, som i mange år samlet på ponniene, er ikke i tvil om hvorfor de ble populære.

– Når de kom på 80-tallet var de fine, kom i alle farger, store og små. Det var det som gjorde det. Dette var noe skikkelig nytt og kult. Man kunne kjøpe klær til dem, tilbehør, og noen hadde glitter i håret og luktet godt, sier Nermoen.

MY LITTLE PONY: Plastponniene kunne kjøpes med forskjellig typer tilbehør. Foto: Endre Nermoen

3D View-Master

Dette lille apparatet gjorde det mulig å se bilder i 3D-format. Bilderullene man kjøpte viste små fortellinger fra blant annet Disney-universet.

VIEW-MASTER: Nesten like gøy som å se på film. Foto: Enokson/Flickr

Jojo

Denne klassikeren går kanskje aldri av lekemoten. Å lære seg triks som jorda rundt var målet for mange.

JOJO: Det var ikke lett å lære seg triksene, og mange måtte nøye seg med å bevege jojo-en opp og ned. Foto: XuliánConX/Wikimedia

​Dracco Heads/Go Go's

Disse hardplast-figurene fra slutten av 90-tallet havner i den lange rekken av populære samlegjenstander. Ifølge en VG-sak fra 2001 var det disse som gjaldt i skolegårder den gang.