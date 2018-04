Det er en ekte legende som blir erstattet når Mercedes Geländewagen nå kommer i helt ny utgave. Første generasjon holdt ut i nesten 40 år, det er unikt for en bilmodell.

Men endelig er det klart for en helt ny modell, akkurat nå tester vi den.

– Ja, den er helt ny, men det er sannelig ikke så lett å se det.

Det sier vår egen bilekspert, Benny Christensen. Han er på plass i den sør-østlige delen av Frankrike for å kjøre nye G-Klasse, som en av de første i verden.

Mye erfaring med den gamle

– Dette er jo en skikkelig billegende. Den kom første gang helt tilbake i 1979. Å si at den har vært produsert uforandret i alle disse 39 årene vil vel være å ta vel mye i. Den har jo fått litt «botox og silikon» både her og der underveis. Men den har i alle disse årene blitt bygget på samme lest, forklarer Benny.

Han innrømmer å ha litt ekstra forkjærlighet for den gamle Børstraktoren.

– Jeg jobbet jo som bilmekaniker i mange år. Blant annet hos Bertel O. Steen som selger Mercedes. Det var helt klart ikke den beste bilen jeg visste å skru på. Bilene var ikke feilfrie og det ble noen saftige verkstedregninger ut av det.

– Jeg lånte også en 280 GE med sekssylindret bensinmotor da jeg bygde garasjen min for herrens mange år siden. Med store hjul og boggihenger. Herregud, så mye bensin den brukte... Det jeg sparte på å bygge selv, tror jeg at jeg at jeg brukte opp på bensin. Men det var moro, da.

Dette er bilen som nekter å dø!

Nye Mercedes G-klasse er fortsatt en habil offroader!

Noen er kanskje litt skuffet?

– Du var selv inne på det – den er ganske lik seg selv, selv om den er aldri så ny?

– Javisst. Og jeg er litt usikker på om man skal være litt lei seg, eller om man skal være glad for det. Jeg tror noen ble bittelitt skuffet da de så designet på den nye første gang. På den annen side – tradisjoner er viktige. Bilen har jo dessuten fortsatt både, sjel, sjarm og utstråling.

– Hva er egentlig nytt her?

– Kortversjonen er alt. Absolutt alt. Den er både lengre og bredere og bilen skal være bedre på alt. Men de har likevel valgt å ta med noen av de særegne detaljene videre, slik som dørhåndtak, den sorte fenderlisten på siden, blinklysene på toppen forskjermene og reservehjulet på bakluka.

– Men byggkvalitet og finish er bedre på den nye enn på den gamle militærvogna, for det var det den opprinnelig var utviklet som. Den bygges forresten fortsatt av Magna Steyr i Østerrike, kan Benny fortelle.

Dette er den raskeste bilen Mercedes har laget:

I dette interiøret er det ikke mye som minner om gammel militærbil. – Snobbete, sier Broom-Benny.

Kan ikke si hvordan den er å kjøre

– Gammel militærbil ja, men nå har de gjort den nye mer luksuriøs forstår vi?

– Absolutt. Det er lagt mye vekt på komfort, utstyr og et mer moderne uttrykk. Det speiles ikke minst i interiøret. Det er rett og slett snobbete – i positiv betydning, samtidig som man også her har beholdt en del av det opprinnelige grunndesignet. Den innvendig plassen er også vesentlig forbedret i den nye. For selv om den gamle også var en røslig bil, så var den overraskende trang innvendig. Det har skjedd mye med plassutnyttelse på alle disse årene.

– Kjøreegenskapene er også forbedret. Men det kan jeg ikke si så mye om. Mercedes har pålagt oss en sperrefrist her. Så det må jeg få komme tilbake til.

– Det jeg kan bekrefte er at G-klassen fortsatt er en habil offroader. Jeg har nemlig kjørt en G 500 i en skikkelig offroad-løype. Mer kan jeg heller ikke si om det, men jeg skal gi en beskrivelse med mye «lukt og smak» når selve testen slippes.

Helt sjef – både på og utenfor veien

Nye Mercedes AMG G63 koster fra 2,5 millioner ...

Ikke billig ...

– G500 i offroad-løype? Trodde du skulle kjøre AMG på bane?

– Jepp. Det også. En AMG G63, som verstingen heter. En skikkelig tøff sak med blant annet 22-toms felger, doble eksosrør ut på siden foran bakhjulet og diverse annet stasj. Den har forresten nå fått V8-twinturbo-motoren fra superbilen AMG GT. I denne går 0-100 km/t går unna på 4,5 sekunder. Det er kjapt altså! Også her kommer det mer i testen...

– Gøy, men det høres ikke direkte billig ut med norske avgifter?

– Nei. Vi snakker om drøyt 2,5 millioner for AMG-en. Mens G500 koster drøyt 1,9 millioner. Men allerede nå har 15–20 nordmenn skrevet seg på liste for å få toppmodellen. AMG-en kommer litt utpå sommeren, men G500 vil være her i slutten av mai allerede.

– En annen nyhet, som jeg tror vil bety mye her i Norge, er at bilene kan registreres som to-seters varebil med grønne skilter. Det vil hjelpe en god del på prisene, som her ikke er helt klare ennå

