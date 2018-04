Russetiden er i gang, med påfølgende russeknuter, fyll og fanteri. For enkelte kan derimot russetiden by på uante problemer, som kan gi langvarige konsekvenser. For noen vil disse konsekvensene vare livet ut.

Annekathinka Tellefsen Opsahl (27) er en av de som opplevde marerittet da hun ble alvorlig syk med hjernehinnebetennelse én uke inn i russetiden.

– Russetiden ble litt annerledes enn jeg hadde tenkt, sier Annekathinka til TV 2.

Store smerter

Annekathinka oppdaget sykdommen en søndag morgen. Hun hadde ikke vært ute med russebussen kvelden før fordi hun hadde store smerter i hele kroppen.

– Lørdag kveld fikk jeg ikke sove fordi jeg hadde så store smerter. Det kjentes ut som jeg hadde voksesmerter i hele kroppen, og lå våken hele natten, sier Annekathinka.

Dagen etter oppdaget hun røde utslett på armen. Hun var så utslitt at hun likevel ble liggende i senga i flere timer etterpå. Etter hvert stod hun opp for å vise utslettet til moren sin.

– Mamma skjønte hva det var med en gang, og tok meg med til legen. Hun hadde aldri sett meg så dårlig før, forteller hun.

– Jeg var livredd

Legen var usikker på hva som feilet Annekathinka, men ville ikke ta noen sjanser. Han sendte henne direkte til Haukeland universitetssjukehus, hvor det stod et team klart og ventet på henne.

– Jeg var livredd, men jeg var så dårlig at jeg ikke orket å tenke, sier AnneKathinka.

Legene ved Haukeland universitetssykehus konstaterte fort at det var hjernehinnebetennelse hun hadde fått. Annekathinka ble sendt rett på isolat. Hun lå på isolatet i tre dager, og var innlagt på sykehuset i én uke.

– Ifølge legene var det like før det fikk fatale konsekvenser, forteller hun.

For Annekathinka ble russetiden kraftig forkortet, da hun fikk beskjed om å ta det med ro i to måneder for å bli frisk etter den alvorlige sykdommen.

– Jeg vet ikke hvor smitten kom fra, men jeg drakk av samme flaske som andre og fulgte heller ikke med på drikken min, sier AnneKathinka.

DRÅPESMITTE: Mange russ deler villig drikke i russetiden, som øker faren for smitte av flere sykdommer. Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX NB

Oppfordrer til vaksinasjon

– Russ blir fortere syke fordi de er mange tett på hverandre og har en mindre restriktiv hygiene enn ellers. De deler flasker, kler seg kanskje dårlig og kan bli ukritiske på grunn av alkoholen, sier Johan Edward Tellum, spesialist i allmennmedisin hos Aleris.

Smittsom hjernehinnebetennelse har fått spesielt mye oppmerksomhet i russetiden. Ved slutten av russefeiringen i fjor var det meldt inn to tilfeller av personer smittet av den farlige sykdommen.

ADVARER: Spesialist i allmennmedisin Johan Edward Tellum oppfordrer til legesjekk i russetiden. Foto: Aleris

Smittsom hjernehinnebetennelse kan få fatale konsekvenser, som er grunnen til at det slås stort opp selv om det er få som rammes. Sykdommen kan føre til blodforgiftning og død.

– Det har heldigvis blitt færre tilfeller av hjernehinnebetennelse i det siste, og siden 2010 har det bare vært 2-9 tilfeller i russealdersgruppa årlig, sier Tellum.

– Vi oppfordrer likevel russen til å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse, sier han.

Her kan du lese om hvilke seks symptomer som kan avsløre hjernehinnebetennelse.

Kraftig spredningsvirksomhet

Også mindre alvorlige sykdommer sprer seg raskt i russetiden, og det er et stort problem at russ ofte sjekker seg hos legen først etter de er ferdige med festingen. Det gjør at mange syke går ubehandlet, og fortsetter å feste til tross for sykdom og dårlig allmenntilstand.

De vanligste sykdommene er kjønnssykdommer og luftveisinfeksjoner. Blant seksuelt overførbare sykdommer er klamydia og gonoré mest utbredt.

Klamydia er den vanligste seksuelt overførbare sykdommen i Norge, men ifølge Tellum er gonoré i kraftig frammarsj. Stadig flere blir diagnostisert med sykdommen.

– Begge disse kjønnssykdommene kan ha alvorlige konsekvenser, med både infertilitet og kroniske smerter. Hvis du blir smittet med herpes, så vil du aldri bli kvitt det, sier Tellum.

Ettersom mange russ ikke sjekker helsen før etter russetiden, har man en kraftig spredningsvirksomhet.

– Når det gjelder de seksuelt overførbare sykdommene, er det veldig viktig at man behandler disse med én gang, oppfordrer Tellum.

SMITTEFARE: Noen russ bruker ikke kondom, og det kan føre til stor smittefare. Foto: AFP

Redusert immunforsvar

I tillegg til seksuelt overførbare sykdommer, er det vanlig å pådra seg luftveisinfeksjoner i russetiden.

– Noe som er typisk ved langvarig festing er nedsatt immunforsvar. Alkohol reduserer immunforsvaret, og man kan lettere få urinveisinfeksjoner eller halsbetennelse, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør hos legemiddelverket.

Luftveisinfeksjoner innebærer blant annet bihulebetennelse, bronkitt og forkjølelse. De aller fleste luftveisinfeksjonen skyldes virus, og den beste behandlingen er å bli hjemme til det går over. For lungebetennelse og halsbetennelse med streptokokker kan det være lurt å oppsøke lege for å få behandling med antibiotika.

– Det tar lengre tid å bli frisk hvis man ikke blir hjemme, og det kan gå utover skoleprestasjoner i og etter russetiden. Det er eksamensresultatene du får nå som virkelig gjelder, sier Madsen.

Madsen advarer også mot å bruke for mye smertestillende. Paracet brytes ned i leveren, og man skal være forsiktig med å kombinere paracet med alkohol.

– Man må passe på å ikke ta for mye paracet. Jeg har sett eksempler på at folk tar mer enn det man skal, og det kan gi leverskade, sier Madsen.

Kan ta måneder å bli frisk

Det kan ta opptil fire til seks uker å bli frisk etter en luftveisinfeksjon i russetiden. Hvis man er så uheldig å få kyssesyke, varer det vanligvis 2-4 uker, og noen ganger kan man være slapp, ha muskelverk og feber en ukes tid før det bryter ut.

Lege Astrid Nylander Almaas er kjent fra NRK-serien «Hva feiler det deg». Foto: Kai M. Myhre

– Vi ser en del som får ettervirkninger av kyssesyken, som langvarig utmattelse og nedsatt immunforsvar i en lang periode. Dette gjelder enten man er russ eller ikke. Det som er spesielt med kyssesyken er at noen får leverpåvirkning. Den samme leveren skal ta unna alkoholen, så den får litt mye å drive med, sier lege Astrid Nylander Almaas, kjent fra NRK-serien «Hva feiler det deg».

Det er en høy forekomst av kyssesyke blant unge. Russ kan være spesielt utsatt for alle typer virus når de er mye tett sammen og for eksempel deler flasker.

– Det er viktig at kroppen får ro for å bli frisk. Noen kan få forstørret lever og milt, og da skal man være forsiktig med hard fysisk aktivitet som kontaktsport, sier Almaas.

– Vær forsiktig med alkoholforbruket

Johan Edward Tellum oppfordrer russen til å være forsiktig med tanke på potensielle konsekvenser av høyt alkoholforbruk og andre rusrelaterte skader, som fallskader.

– Tenk også på hørselen din. Hørselsskader som følge av høy musikk kan bli skader du må leve med resten av livet, advarer Tellum.

Også selve alkoholen kan skade kroppen under russetiden. Det er kjent at et stort alkoholkonsum er en stor påkjenning på levra, men den har derimot en god evne til å reparere seg selv.

– Du får nok ikke noen leverskade av selve alkoholbruket, men du taper nok mange hjerneceller på det. Det er en gift og det behandles også som gift. Det er nervesystemet og hjernen som tar størst skade, sier Tellum.

For enkelte kan også de festfylte ukene før vitnemålutdelingen være starten på et alkoholmisbruk.

– Har du noen opplevelser med at det store alkoholkonsumet i russetiden kan føre til at enkelte blir avhengige eller får problemer med rus?

– Nei, jeg har ingen enkelteksempler på dette. Hvis man har med seg en spesiell sårbarhet for rusavhengighet, er det klart denne kan utfordres. Men de fleste kommer ut av dette uten varige mén, svarer Astrid Nylander Almaas.

– Russen må ta vare på hverandre! Vis omsorg, gjør avtaler og hold dem. Spør hvor noen er hvis de ikke dukker opp til en avtale. Og husk at det ikke noe nederlag å ta en rolig kveld, råder Almaas.