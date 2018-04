Tidligere denne uken slapp de et par teaserbilder som viste grillen og en felg: Nå er hele bilen offisiell og ute: Den første elektriske SUV-en fra BMW.

Så langt er den en konseptbil, og heter Concept iX3. Oddsene er nok ikke store på at den i produksjonsklar utgave vil hete iX3.

Dette er altså elbil-utgaven av dagens X3. Den markerer starten på en stor, elektrisk offensiv fra BMW de kommende årene. Og her i Norge er det all grunn til å tro at den blir en bestselger. Etterspørselen etter biler i denne klassen er stor. Det viser ikke minst forhåndssalget av de to elektriske SUV-ene som kommer på markedet i år, Jaguar I-Pace og Audi e-tron.

Debuterer i Beijing

– I fjor leverte BMW over 100.000 elektrifiserte biler på verdensbasis, hvor det norske markedet bidro med nesten 10 prosent av volumet. Vi er et pionermarked for BMW’s elektrifiserte modellportefølje og deler vår erfaring med resten av verden. Nå kan vi også dele noen detaljer om den første helelektriske SUV-en fra BMW, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

Concept i3 debuterer på den internasjonale bilutstillingen Auto China 2018 som åpner dørene i Beijing i dag. Og det er naturligvis ikke tilfeldig at BMW legger en slik premiere til Kina. Det blir antatt at dette i løpet av få år vil være et betydelig marked for elbiler.

Ikke store endringer på designet, her handler det mest om detaljer.

Over 400 kilometer

Concept iX3 deler mye av design og egenskaper med siste generasjon X3 som kom på markedet i fjor. Noen detaljer skiller imidlertid konseptbilen fra dagens produksjonsmodell. Den lukkede grillen er en ny tolkning av BMW’s klassiske nyredesign. Frontspoileren er også mer lukket, med mindre luftinntak og nye linjer.

Ladeluken er plassert bak venstre forhjul. Egne felger og detaljer på støtfangeren bak er andre elementer som preger konseptbilen.

Den elektriske motoren har en effekt på over 270 hk. Høyspenningsbatteriet har en nettoeffekt på over 70 kWt. Det gir konseptbilen en rekkevidde på mer enn 400 km etter den nye WLTP-kjøresyklusen som nå innføres. Denne er en god del strengene enn NEDC-syklusen som var offisiell målemetode fram til i år.

iX3 er først ut av en rekke nye elektriske biler fra BMW.

Nytt kapittel

Batteriet er dimensjonert for 150 kW hurtiglading, noe som vil bety en ladetid på rundt 30 minutter.

Med verdenspremieren til Concept iX3 åpner BMW også det de kaller et nytt kapittel for selskapets elektriske strategi. Den fleksible arkitekturen skal gjøre det mulig å produsere biler med forhjuls-, bakhjuls- og firehjulsdrift.

Den samme fleksibiliteten gjør at bilene også kan produseres med forbrenningsmotor, som ladbar hybrid eller med helelektrisk drivlinje.

Slik ser konseptbilen ut i skisseform, som vanlig blir endelig design noe nedtonet.

12 rene elbiler

Over 15.000 helelektriske BMW’er ruller allerede på norske veier. Den kompakte elbilen BMW i3 som ble lansert i 2013 er en suksess. ​Ved utgangen av 2019 har BMW-konsernet som mål å ha levert 500.000 elektrifiserte biler på verdensbasis. I første kvartal i 2018 alene, ble det levert ut 26.858 elektrifiserte BMW og Mini.

I 2025 vil konsernet tilby hele 25 elektrifiserte modeller, hvorav 12 vil være helelektriske. BMW har allerede sikret seg rettighetene til modellnavnene BMW i1 til i9, så vel som BMW iX1 til iX9. Her er det med andre ord mye på gang!

