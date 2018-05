Det er stadig flere kvinner som oppsøker hjelp på grunn av brennende smerter i underlivet.

Disse smertene kan være så sterke at man ikke klarer å gjennomføre samleie.

Sveinsdottir fikk sexforbud av legen sin, noe hun delte på sin egen blogg.

– Jeg har hatt mye kramper i underlivet, følelser av mensen-smerter og en brennende følelse nederst i magen. Men jeg tenkte at det var normalt, forteller Andrea Sveinsdottir til Helsekontrollen.

Bloggeren levde med smerter i underlivet lenge, og det var ikke før hun fortalte det til vennene sine at hun skjønte at det ikke var normalt. Andrea dro derfor til fastlegen sin, og han sa at dette kunne være vaginisme.

I kampanjen #vulvalove holder kvinnene et hjerte fremfor underlivet sitt for å vise at vi må ta vare på underlivet, her programleder Marte Spurkland. Foto: Tonje Hareland

Vanligere enn man tror

Helsekontrollen har denne uken sett nærmere på dette problemet som få vet om.

Vaginisme eller vestibulitt er smerter i underlivet som kan gjøre at det er smertefullt å ha samleie eller at det kan være ubehagelig å ha ta på området.​

– Jeg var ganske heldig siden legen min fant det ut så fort. For jeg har hørt om flere som har gått til legen med lignende problemer og som bare blir sendt hjem med kur mot soppinfeksjon eller beskjeden om at det ikke er noe galt. Og det er jo fordi problemet er så lite kjent, forteller Andrea.

Det viste seg at Andrea hadde vaginisme og vestibulitt. Da hun fortalte sin samboer Sofie Nilsen om situasjonen sin, kjente Sofie seg igjen. Hun dro til legen og fikk påvist vaginisme.

– Nå har ikke jeg det i like stor grad som Andrea, men jeg har også opplevd mye smerter under samleie. Og jeg tenkte også at det var vanlig å ha vondt og jeg tror det er mange som lever med det, sier Sofie til Helsekontrollen.

Trenger mer hjelpetilbud

Trine Aarvold jobber som lege ved Sex og Samfunn og møter ukentlig jenter som har denne typen smerter.

– Det er flere enn vi tror som har denne smertetilstanden, men siden det har blitt gjort så lite forskning på området vet vi lite om hvorfor det oppstår og hvordan man kan forhindre dette, sier Aarvold til Helsekontrollen.

Legen er fortvilet over hvor lite hjelpetilbud kvinner med denne smerten har i Norge.

Lege Trine Aarvold ved Sex og Samfunn mottar flere kvinner i uken med vaginisme. Foto: Tonje Hareland.

– I Norge har vi kun to vulvaklinikker, og ventetid på 3-4 måneder. I Sverige og Danmark er det flere vulvaklinikker hvor jenter med denne type smerter kan oppsøke hjelp.

Trine forteller at flere kvinner ikke vet at de har denne smertetilstanden, og selv om de oppsøker hjelp fordi de har vondt så vet ikke helsepersonellet i Norge nok om dette til å kunne hjelpe kvinnene.

– Da jeg gikk på legestudiet var det ikke noe undervisning om denne problematikken. Derfor er det viktig at vi snakker mer om smertetilstanden og hva som kan gjøre for å hjelpe.

Legen forteller videre at i løpet av våren kommer det en nettside for både kvinner og helsepersonell som skal fortelle mer om denne smertetilstanden.

– Den skal hete vulva.no og kan hjelpe både kvinner og helsepersonell til å forstå mer om smertetilstanden og hva man kan gjøre for å forberede det.

Tabu underliv

Andrea og Sofie mener at kvinner må bli flinkere til å snakke om dette og tror det er store mørketall siden det er et så tabu tema.

– Etter at jeg skrev om det på bloggen, fikk jeg meldinger fra gode venninner som fortalte at de slet med det samme. Jeg tror det er flere som har det enn man tror, sier Andrea.

Også legen er enig.

– Det er et mye større problem enn vi aner. Dersom kvinner tør å søke etter hjelp blir det tydelig at dette er et vanlig smertetilstand som vi må forske mer på, sier Trine Aarvold.

Lite forskning

Helsekontrollen har gjennomført en spørreundersøkelse blant videregående skoler i Norge hvor noen spørsmål handlet om porno.

39 % av guttene svarte at de hadde lært mesteparten de kan om sex fra porno.

Selv om det er lite forskning rundt smerter i underlivet og hva som kan være grunnen er det ikke utenkelig at dårlig samleie kan være en faktor, sier legen Helsekontrollen har snakket med.

– Er man anspent ved samleie så strammer man musklene i bekkenet og klarer ikke å bruke det ordentlig. Dette kan føre til at du får vondt i skjeden, fordi det går nerver gjennom bekkenet også, sier Aarvold.

Porno som faktor?

Caroline Omberg og Eirik Husby Sæther mener at porno kan være en del av skylden til smertetilstanden. Foto: Tonje Hareland.

Tidligere pornostjerne Caroline Omberg tror at porno kan være en grunn til denne smertetilstanden.

– Vi vet jo at vi spenner oss når vi er nervøse. Og om man har lært om sex fra porno går man ofte inn i de pornografiske kjønnsrollene, der mannen skal ta ansvaret for akten. Dette kan gjør at man blir nervøs, forteller Omberg.

Politi og forfatter av «Pornomania», Eirik Husby Sæther er enig, og mener at porno har laget en mal for hvordan sex skal være og at seksuelle relasjoner blir svekket av porno.

– I porno ser det ofte ut som at jentene har det vondt, men samtidig godt. Så om en gutt har samleie med ei jente som ser ut som hun har det vondt så kan man tenke «nå har hun det godt». Det kan også føre til anspenthet, sier Husby Sæther.

Caroline Omberg vil oppfordre alle voksne til å ta ansvar.

– Barn og unge får ikke nok gode samtaler rundt positiv seksualitet. Nytelse og ta kroppen på alvor og ta kjønnsorganene på alvor og utforske de og ha et avslappet forhold til de, sier Omberg til Helsekontrollen.

